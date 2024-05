ASCOLI L’ospedale Mazzoni può ora contare su un nuovo mammografo con tomosintesi, ovvero dotato di una tecnologia di ultima generazione che permette uno studio stratigrafico (scansione 3D) della mammella con un risultato diagnostico più efficace rispetto alla mammografia convenzionale. Acquistato con fondi del Pnrr per un importo di 282mila euro, ma con costi di installazione a carico del bilancio aziendale, la nuova apparecchiatura è un GE Pristina 3D, è dotata di un sistema top di gamma GE per quanto riguarda la mammografia diagnostica e interventistica, e sostituisce il vecchio mammografo del 2009 che era in dotazione al nosocomio ascolano.

Le diagnosi

« È un grande miglioramento rispetto al passato. Vorremmo far passare il messaggio che quando la tecnologia è avanzata e i medici sono bravi, la popolazione si deve fidare e fare prevenzione, all’interno di percorsi codificati. Con esami e diagnosi precoci, si salvano le vite - spiega la direttrice dell’Ast di Ascoli, Nicoletta Natalini - Se lo screening prevede una mammografia ogni due anni, non è così perché si vuole risparmiare, ma per una tempistica giusta per la diagnosi precoce. Voglio far passare un messaggio di rassicurazione e di sollecitazione per l’adesione allo screening».

«Il tumore alla mammella è la neoplasia più frequente nella popolazione femminile. Nel 90% dei casi si guarisce- dice il primario di radiodiagnostica di Ast, Fabio D’Emidio- L’attività radiologica della senologia viene effettuata in entrambi gli ospedali piceni, sia per quanto riguarda la senologia clinica, sia per quanto riguarda lo screening mammografico. La senologia interventistica effettua prestazioni importanti, come ad esempio biopsie sotto guida ecografica o stereotassica, e propedeutiche agli interventi chirurgici- spiega. D’Emidio- Nel 2024, mettendo a confronto i dati del primo quadrimestre con quelli dello stesso periodo dell’anno passato, si registra un incremento prestazionale complessivo di circa il 20%.

L’attività della radiologia senologica si svolge nell’ambito della Breast Unit dell’Ast di Ascoli: qualora si riscontri una patologia tumorale mammaria la paziente viene inserita in un percorso di diagnosi e cura multidisciplinare che prevede il coinvolgimento, oltre che del radiologo, anche del chirurgo senologo, dell’oncologo, del radioterapista, del medico nucleare e dell’anatomopatologo, per garantire il trattamento più adeguato nel rispetto delle linee guida dei singoli casi rilevati».