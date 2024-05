ASCOLI Nuovi insediamenti produttivi, di tipo industriale, artigianale e commerciali, oltre alla riqualificazione di quelli già esistenti, affiancati dalla creazione di aree ecologicamente attrezzata con percorsi nel verde tra i due torrenti presenti, aree di sosta e riposo, zone per le attività all’aperto. Il tutto, nel segno della sostenibilità di tutti gli interventi e del risparmio energetico, per disegnare una sorta di zona “Lu Battente 2.0”.

L’indirizzo

Con l’atto di indirizzo varato nella seduta della giunta di ieri a Palazzo Arengo, su proposta del sindaco Marco Fioravanti e del vice Giovanni Silvestri con delega all’Urbanistica, si apre ora una nuova pagina per la valorizzazione della zona Lu Battente e in particolare di due aree: quella caratterizzata da una lottizzazione artigianale, più a ridosso della Piceno Aprutina, e quella del “Pip”, ovvero il Piano degli investimenti produttivi, tra la lottizzazione artigianale, la superstrada Ascoli-Mare e i fossi Tarrapone e Cavignano. La strada tracciata, dunque, è quella di una nuova variante urbanistica che sia allineata con la nuova legge urbanistica regionale approvata di recente e finalizzata allo sviluppo di tutta quell’area - che non è mai del tutto decollata - con nuove attività, miglioramento della viabilità interna, parcheggi e altri servizi.

Il percorso

l percorso che la giunta comunale ha voluto indicare, sulla base del coordinamento tecnico del dirigente Maurizio Piccioni e sulla scorta degli incarichi progettuali già nel 2021 affidati a tecnici esterni, è quello di un rilancio della zona Lu Battente a matrice artigianale e produttiva in genere, ma nel rispetto dell’ambiente attraverso la creazione di spazi verdi e sostenibilità anche prevedendo nuove aree produttive, per nuovi insediamenti, ecologicamente attrezzate e anche adeguate infrastrutture. In altre parole, si prevede un riordino dell’assetto urbanistico dell’intera zona artigianale.