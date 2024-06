ASCOLI Nella giornata di ieri l’Ascoli ha provveduto a trasmettere alla Covisoc per l’iscrizione al campionato di serie C la situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo (se non viene depositata la sanzione è di un punto in penalizzazione nella classifica 2024/25). Adempimento formale che è stato approvato nel consiglio di amministrazione della società bianconera.

APPROFONDIMENTI LA TRATTATIVA Un fondo americano in corsa per rilevare l'Ascoli (che rischia la penalizzazione)



Lo scoglio

Ma la data segnata in rosso sul calendario è quella del 4 giugno. Entro martedì, infatti, l’Ascoli ha l’obbligo di dimostrare di aver effettuato il pagamento dei debiti verso Figc e Lega per il mercato al 30 aprile 2024; di aver effettuato il pagamento dei compensi fino ad aprile scorso ai tesserati, dipendenti, dirigenza sportiva e collaboratori del settore sportivo; di aver effettuato il pagamento Irpef fino a marzo e Inps fino aprile e di Ires, Irpa e Iva per anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, l’Iva dei Iva primi tre trimestri 2023, oltre ad altri adempimenti e alla fideiussione. Per pagare gli stipendi ai tesserati occorrono due milioni di euro. E in soccorso di Massimo Pulcinelli sono giunti alcuni sponsor che hanno anticipato le somme della collaborazione con il sodalizio di corso Vittorio Emanuele. Fra di loro Battista Faraotti (Fainplast sponsor sulla maglia anche la prossima stagione), Mariano Morosini ai quali si aggiungerà Giuliano Tosti e Danilo Turla e altri sostenitori minori. La somma rimanente arriverà dagli accordi presi singolarmente con i calciatori (purtroppo non tutti) che hanno deciso di transare e infine metterà mano al portafoglio, Massimo Pulcinelli. Una promessa che ha il patron ha fatto ai tifosi delusi all’indomani della retrocessione e ribadito al sindaco Marco Fioravanti con il quale si è incontrato martedì scorso nella capitale. Il patron ha rimarcato di volere cedere il suo pacchetto di quote che fra Ferinvest e Cedibi ammonta al 90% del capitale sociale del club entro questo mese.

Il fondo americano

Pulcinelli non si è fermato alle intenzioni ma sono state avviate le diligence con un fondo di investimento americano e un gruppo di imprenditori italiani sui quali vige il massimo riserbo in virtù di un patto siglato fra le parti. In sostanza, anche ieri con nuovi documenti, i potenziali acquirenti stanno visionando i bilanci del club, lo stato patrimoniale, prima di formalizzare la proposta di acquisto. Due aspiranti acquirenti completamente differenti per caratteristiche. Il primo, più fluido, con più liquidità e propensione alla speculazione come è nel Dna dei fondi, l’altro più identificabile. Certo è che già in passato altre fondi avevano chiesto informazioni sull’Ascoli calcio ma poi la trattativa non era andata in porto così come l’interesse dei gruppi economici americani per il calcio italiano non è più una novità. In serie A l’acquisizione di più alto profilo è stata quella del Milan, passato da un fondo americano ad un altro, da Elliot a RedBird, Altra investimento a stelle e strisce della famiglia Friedkin che ha comprato la Roma a sua volta da Pallotta. Nel massimo campionato militano anche Atalanta, Fiorentina, Bologna e dal prossimo anno il Genoa, tutte finanziate con soldi Usa. Il Parma è stato acquistato da Krause Group, che ha già investito circa 300 milioni, dando vita ad una squadra femminile e puntando ora alla riqualificazione dello stadio. E poi Pisa, Venezia e la Spal, tutte società parzialmente o totalmente controllate da americani. Senza considerare che fino all’altro ieri l’Ascoli aveva già un azionista americano, Matt Rizzetta con North Six Group.