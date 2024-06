ASCOLI - Da manutentore di macchine da cucire a imprenditore del settore moda di fama internazionale. Una delle grandi eccellenze italiane della moda è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Parliamo di Graziano Giordani, imprenditore di Venarotta, 65 anni, unico marchigiano nella rosa dei nuovi insigniti per il 2024.

L’imprenditore, che ha visto trasformare negli anni il suo laboratorio artigianale in un marchio specializzato nella creazione di ricami di alta gamma per capi di abbigliamento e accessori di lusso, oggi domina lo star system, visto che i big più importanti del cinema e della musica fanno a gara per indossare abiti con le sue decorazioni. Alla cerimonia con il Capo dello Stato ci saranno anche Marina Berlusconi e Caterina Caselli, solo per citare alcuni nomi .

L’azienda

La sua azienda, Graziano Ricami, con una novantina di dipendenti, ha iniziato l’attività con i primi grandi telai arrivati dal Giappone nel centro Italia sino a collaborare con griffe di moda del calibro di Gucci, Yves Saint Laurent, Chanel, Hermes e Fendi. Le sue lavorazioni, utilizzate anche per integrare opere artistiche e oggetti di design, sono prodotte negli stabilimenti di Ascoli e Teramo. Graziano Giordani si è sempre preoccupato di far crescere il territorio piceno mettendo in luce il talento dei giovani.

La squadra di calcio e le star

È un grande appassionato di calcio e dopo la sponsorizzazione dell’Ascoli è diventato il proprietario dell’Atletico Ascoli, club dilettantistico che milita in serie D. Ha appreso la notizia della prossima consegna dell’onorificenza da parte del presidente Mattarella con stupore e con il solito riserbo. Da sempre schivo, poco disposto ad apparire e a farsi celebrare, Graziano Giordani ha voluto condividere questo riconoscimento con i suoi collaboratori più stretti. Non ha voluto celebrazioni neppure quando i riflettori internazionali misero in risalto le sue creazioni di moda per il mondo dello spettacolo, dagli abiti guarniti alle paillettes, dagli strass e ai cristalli con la sua firma. Come è accaduto con i vincitori di Sanremo 2021, i Maneskin, che stanno vendendo milioni di dischi in tutto il pianeta. Occhi di tutto il mondo anche la sera degli Oscar 2022, quando Jessica Chastain salì sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles per ricevere il riconoscimento per il film “Gli occhi di Tammy Faye”. Anche in quel caso, il look dell’attrice americana, che sul red carpet si presentò ricoperta di intarsi color bronzo con sfumature glicine, fu reso iconico grazie allo stile del creativo ascolano, nell’occasione abbinato alla griffe Gucci. Tra i risultati maggiormente mirabili del lavori effettuati da Graziano Giordani c’è da ricordare, per conto di Versace, anche l’abito da sposa per Angelina Jolie nel 2014, il cui velo riproduceva i disegni dei suoi bambini. Insomma un trionfo che inorgoglisce Venarotta, Ascoli e l’Italia, grazie a un talento raro, come Graziano Giordani.

Gli elogi

«Graziano è un uomo del nostro territorio. Da Venarotta Giordani assicura il trasporto dei suoi capi fino a Nerw York, Parigi e Hong Kong. Voglio ricordare che Giordani ha appreso dai suoi genitori, di origini contadine, le regole di una vita sana e operosa, iniziando come manutentore di grandi telai ed è arrivando a diventare un imprenditore che grazie alle sue capacità collabora con le più grandi case di moda del mondo» afferma il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli. « La capacità, l'intuito, e il genio unito al pragmatismo marchigiano lo hanno portato dalla provincia Ascoli a illuminare le star nella notte degli Oscar. Ora tocca a lui, meritare, un red carpet». commenta il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini.