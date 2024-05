Un ex Ascoli alla guida del Chelsea: Enzo Maresca con i blues fino al 2030. Nelle Marche non andò benissimo

ASCOLI Un ex Ascoli per il dopo Pochettino al Chelsea. Enzo Maresca, fresco di campionato stravinto con il Leicester valso il ritorno delle Foxes in Premier League, si legherà ai Blues con un contratto di sei anni. Un qualcosa di singolare nel mondo del calcio. Nello staff di Pep Guardiola al Manchester City, Maresca aveva allenato come vice nel West Ham, Siviglia, Parma e Ascoli (perchè in assenza di patentino).

L'esperienza ascolana

In bianconero, sotto la presidenza Bellini, allenò nella stagione 2016-2017 ma essendo senza patentino gli venne affiancato Fulvio Fiorin. A novembre diede le dimissioni dopo un inizio di stagione tutt'altro che positivo.