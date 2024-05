ASCOLI - Arrivano oltre 5,7 milioni di euro per due innovativi parchi a Monticelli – il Parco della salute e il parco ex Villa Pacifici - e altri interventi nel capoluogo, a San Benedetto e per la promozione di tutto il territorio piceno. Questo perché il progetto dal titolo “H2o: l’elemento unificante” e presentato da Palazzo Arengo come capofila, affiancato anche da San Benedetto e altri centri della provincia, si è piazzato al primo posto a seguito del bando regionale per lo sviluppo sostenibile ed integrato delle aree urbane garantendosi il consistente finanziamento previsto.

E adesso si procede con l’istituzione dell'Ufficio urbano integrato che dovrà seguire da vicino la realizzazione dei 10 interventi complessivamente programmati. Con l’aggiudicazione dell’importante finanziamento milionario, ora prende corpo quella che tecnicamente è denominata l’Area urbana di Ascoli – in linea con gli indirizzi della Regione Marche – imperniata proprio sul concetto di territorio che fa “squadra. Sul fronte degli interventi, per quanto riguarda Ascoli è prevista la realizzazione a Monticelli del “Parco della salute”, un’area verde con attrezzature e arredi specifici per creare una sorta di isola del benessere (1,7 milioni di euro). Inserita con 250mila euro anche la realizzazione del Parco dell’ex Villa Pacifici: dove biodiversità urbana e cultura andranno a fondersi (con aree private e gestione e manutenzione comunale per 10 anni). A cui si aggiunge anche la rifunzionalizzazione di Parco Saladini Pilastri (100mila euro). Altri interventi riguardano l’acquisto degli arredi per i circa 100 alloggi a canoni calmierati che l’Arengo dovrà realizzare coi fondi Pinqua (1,4 milioni di euro), ma anche spazi urbani per l'active ageing (ginnastica per gli anziani (300mila euro), la digitalizzazione con il progetto Piceno phygital (170mila 800 euro).