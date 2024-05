PESARO L’indicazione del nuovo Consiglio di amministrazione in casa Vuelle, con la nomina di Andrea Valli a presidente, ha dato il via alla fase di ricostruzione del team pesarese. Con un primo punto fermo: «Non vedo l’ora di iniziare a lavorare per riportare la nostra squadra nella serie che le compete per storia, tradizione e passione di una intera città, e cioè la Serie A1 - ha sottolineato il neo presidente subito dopo la nomina -. Non sarà facile ma è una sfida che se tutti insieme porteremo avanti potrà regalarci molte soddisfazioni a noi e a Pesaro».



Gli step



Il prossimo passo da fare sarà quello di iscrivere la formazione al campionato di Serie A2, ma a stretto giro di posta bisognerà anche capire se la famiglia Beretta vorrà continuare la sua avventura come main sponsor. A tal proposito nelle ultime settimane le chance di vedere ancora il marchio Carpegna Prosciutto sulle maglie paiono essere in rialzo, nonostante si giocherà un campionato dove la visibilità è minore rispetto alla serie A. In attesa della decisione definitiva dei Beretta, il nuovo Cda ha visto l’ingresso di tre imprenditori, che da appassionati-tifosi della squadra hanno deciso di compiere un passo avanti assumendosi anche importanti resposanbilità per scrivere il futuro della Vuelle. Il presidente Andrea Valli è il direttore amministrativo e finanziario dell’azienda di Villa Fastiggi Str Automotive, fondata da Vittorio Strapazzini, che si occupa di progettazione e produzione di componenti esterne per auto di grandi marchi automobilistici.

L’azienda ha cinque sedi di cui una anche a Maranello e la sua forza lavoro è di 400 dipendenti. Roberto Rovere invece è uno dei nuovi consiglieri, ed è il titolare della Brx di Montelabbate, azienda operante nel campo dell’arredo bar, gelaterie e pasticcerie. Anche Tommaso Bertini ricopre la carica di consigliere e dopo aver iniziato la sua carriera lavorativa in Eden Viaggi, attualmente è Corporate chief marketing officer di Alpitour World, mentre quella di Nicola Dolci, - che lavora nel campo della gestione investimenti con l’azienda Finmetalli Holdings - è una conferma visto che già aveva mansioni all’interno della Vuelle, considerato che affianca l’ex presidente del Consorzio Pesaro Basket Luciano Amadori nel progetto di Casa Vuelle. Franco Arceci che ha svolto un lavoro enorme per poter arrivare a questo risultato, dopo le dimissioni formalizzate alcune settimane addietro da Ario Costa, e oltre a continuare ad essere nel Cda sarà ancora presidente del Consorzio Pesaro Basket.

Rispetto alle ultime stagioni arriverà sicuramente un direttore generale, mansione che precedentemente ricopriva Ario Costa, che chiaramente era anche il presidente. Intanto nonostante il campionato di Serie A2 sia ancora ampiamente in corso, iniziano i primi movimenti di mercato, visto che Rimini dopo essere uscita ai playoff ha ufficializzato il rinnovo biennale con l’ex coach della Vuelle Sandro Dell’Agnello. Di contro Torino ha annunciato l’interruzione del rapporto con coach Franco Ciani, arrivato nel 2022. Sabato invece prenderanno il via le semifinali per la promozione in serie A e i quattro accoppiamenti nelle due conference vedono protagoniste da una parte Trapani-Verona e Bologna-Rieti, mentre domenica toccherà a Forlì-Trieste e Cantù-Udine.



I giovani



Nel frattempo a Cannara è iniziata per la Carpegna Prosciutto Papalini Under 15 la corsa alla qualificazione per poter giocare la finale Nazionale a cui si qualificheranno le prime due formazioni del girone che oltre alla squadra pesarese vede in campo anche Rieti, Lanciano e Varese. Infine la Lega A ha assegnato gli LBA Award, miglior giocatore è Marco Belinelli della Virtus, Nicola Brienza coach di Pistoia è stato votato miglior allenatore, mentre Niccolò Mannion di Varese è il miglior italiano, CJ Massinburg di Brescia miglior sesto uomo, John Petrucelli della Germani miglior difensore, Mouhamed Faye è il miglior Under 22.