ANCONA E’ trascorsa una settimana dal ritorno di Roberta Nocelli dopo il vertice con Tony Tiong e, da allora, l’unica voce ufficiale della società resta il comunicato diffuso sabato scorso nel quale la comunicazione dei piani per la stagione 2023-2024 era rimandata all’intervento del presidente. Ad oggi ancora non c’è stato alcun seguito (anche se oggi qualcosa potrebbe muoversi) ma le decisioni da assumere e le scadenze da rispettare diventano sempre più urgenti. Qualcuna anche indifferibile, per citare alla lettera lo stesso comunicato di cui sopra.



Tempi stretti

Maggio si sa è il tempo delle scelte per le società di calcio che intendano programmare con attenzione e lungimiranza il prossimo futuro. E’ anche il mese nel quale molti club sono ancora impegnati sul campo fra playoff e playout, per cui coloro che ne sono esenti godono di un certo vantaggio competitivo avendo già una collocazione ben definita e quindi la possibilità di portarsi avanti nella programmazione della nuova stagione. Al momento l’Ancona in quanto società è operativa soltanto attraverso la figura dell’amministratore delegato Roberta Nocelli. La nomina del nuovo diesse è ormai diventata urgente ed imprescindibile se si vuole procedere a gettare concretamente le basi per il campionato 2023-2024.



In questo periodo in tanti si sono proposti all’Ancona per ricoprire quel ruolo. Candidature più o meno autopromosse dagli interessati o attraverso intermediari. Tante le telefonate giunte all’orecchio della Nocelli, tanti i nomi accostati alla società biancorossa. Al momento ce n’è uno che sembrerebbe essere tornato in evidenza nel borsino dei candidati: quello di Andrea Maniero, ex direttore sportivo del Rimini società nella quale è rimasto in carica dal 2021 a settembre scorso quando si è separato dal club romagnolo a seguito del cambio di proprietà. Maniero, cinquantenne ex attaccante fra le altre di Padova e San Marino, è una vecchia conoscenza di Mauro Canil e Roberta Nocelli essendo stato il direttore sportivo del Matelica in Serie D nella stagione 2016-2017.

Alla direzione del Rimini invece ha ottenuto la promozione dalla Serie D alla Lega Pro nel 2021-2022 e l’anno seguente l’ingresso nei playoff. Maniero quest’anno, dopo aver lasciato il Rimini, è stato spesso al Del Conero in occasione delle partite casalinghe dell’Ancona. Resta sempre caldo il nome di Armando Ortoli, pescarese classe 1969 con alle spalle importanti esperienze con società quali Brescia, Spal, Frosinone, Venezia, Catanzaro e, nel settore giovanile, con Palermo ed Ascoli.

Profondo conoscitore della Serie C, anche Ortoli ha osservato spesso l’Ancona nel suo travagliato percorso conclusosi con la salvezza all’ultimo tuffo. Ancora viva anche la candidatura del quarantatreenne Davide Mignemi, che dopo l’eliminazione dai playoff del suo Gubbio dovrebbe aver concluso la sua esperienza triennale in terra umbra. Mignemi era arrivato al club eugubino dopo essersi messo in luce con la Sicula Leonzio. Siciliano come Boscaglia, Mignemi rappresenta un profilo emergente.



La visita di Marani

Ieri pomeriggio, intanto, il presidente della Lega Pro Matteo Marani è stato avvistato nella sede biancorossa di via Schiavoni in compagnia dell’ad (nonchè consigliera Lega Pro) Roberta Nocelli. Il numero uno della terza serie nazionale, di passaggio nelle Marche, ne ha approfittato per portare il suo saluto. Occhio alla posizione della Spal che rischierebbe un -2 nel prossimo torneo per via di presunte irregolarità Irpef.