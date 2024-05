ASCOLI Situazione di stasi in casa Ascoli per quanto riguarda la cessione della società, intanto il club sta lavorando per adempiere ai pagamenti in scadenza 4 giugno. L'iscrizione al campionato non è a rischio, ma ovviamente vanno fatti tutti i passaggi giusti. La spesa economica è rilevante. Ricapitolando entro il 4 giugno vanno inviate le documentazioni che attestano il pagamento di stipendi dei mesi di marzo ed aprile. Di seguito saranno inviate tutte le altre documentazioni per iniziare l'iscrizione vera e propria.

Ma il primo passaggio è quello importante, ripetiamo non è a rischio l'iscrizione. Scendere di categoria comporta un danno sia morale, sociale e soprattutto economico visto che non ci sono più gli introiti delle sponsorizzazioni, delle televisioni oltre agli introiti che arrivavano dalla Lega di B, anche se le squadre retrocesse hanno un paracadute da poter utilizzare.



I contratti



Appare ovvio che anche i contratti dei calciatori sono diversi tra la Serie B e la Serie C, alcuni non dei più bassi vanno comunque rimodellati. I calciatori intanto stanno collaborando con il club, per decurtarsi gli ultimi due stipendi così come la dirigenza. Sono contratti quasi improponibili per la serie C che, come detto, vanno rivisti, ma questo aspetto riguarda i giocatori sotto contratto alcuni dei quali abbastanza elevati. Alcuni contratti potrebbero anche essere spalmati. Una situazione che è più la conseguenza della retrocessione dove molte cose giocoforza cambieranno.



Le scadenze



Prima di tutto il club penserà ad adempiere le scadenze, poi resta da vedere se resterà in mano all'attuale proprietà o, come potrebbe essere ipotizzabile, ci sarà un cambio al timone. In tutto questo c'è una squadra che va rifatta, qualche giocatore resterà, soprattutto in difesa dove sono quasi tutti di proprietà: Valerio Mantovani, Danilo Quaranta, Aljanz Tavcar e Raffaele Celia. Giocatori su cui l'Ascoli può contare anche nella prossima stagione, da valutare il futuro di Mantovani che potrebbe anche non restare. Si tratta di un difensore che da quando è arrivato all'Ascoli ha sempre giocato titolare mostrando anche ottime qualità tecniche e caratteriali, un giocatore che meriterebbe di tornare nella categoria superiore, ma se restasse per l' Ascoli sarebbe un valore aggiunto.

Per Tavcar potrebbe invece essere l' occasione per tornare a giocare con continuità dopo l'infortunio, così come per Quaranta e Celia. In questo caso l'Ascoli avrebbe una difesa competitiva per la categoria che si appresta a disputare, senza dimenticare che c'è anche Riccardo Gagliolo, 34 anni, il quale ha un altro anno di contratto. Andrà via invece Sauli Vaisanen, se l' Ascoli fosse rimasto in Serie B, il finlandese (era in prestito) avrebbe probabilmente continuato ad indossare la maglia del Picchio. Per ora sono ipotesi perché l'Ascoli va rifondato anche nello staff tecnico e dirigenziale.



La panchina



L’allenatore? Massimo Carrera è sotto contratto per un altro anno, ma la sua permanenza in bianconero non è certa, molto dipenderà da come si svilupperà la situazione nelle prossime settimane per quanto riguarda l'aspetto della proprietà e dirigenziale. Sono giorni intensi e di attesa dai quali deve emergere il futuro del club. L'aspetto tecnico in questo momento passa in secondo piano, anche se poi ci sarà una programmazione da fare per tentare la risalita in Serie B.