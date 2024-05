ASCOLI Un nuovo elegante e attrattivo hotel a Campolungo: da Palazzo Arengo ora si indica la strada per un rilancio di Villa Sgariglia, imponente e storico immobile rimasto inutilizzato (anche a seguito di un avviso pubblico non andato a buon fine), come futura struttura alberghiera con l’obiettivo di integrare e potenziare l’attuale offerta ricettiva sul territorio comunale.

APPROFONDIMENTI LA NOMINA Ascoli, eletto all'unanimità: Regnicoli presidente della Bottega del terzo settore LE INDAGINI Scontri nel post Ascoli-Pisa, tifosi bianconeri in silenzio dal giudice: il gip conferma i domiciliari per due

Il futuro è tracciato

L’indicazione, sotto forma di indirizzo per arrivare alla predisposizione di un nuovo specifico bando di gara per la concessione a privati, arriva dalla giunta comunale proprio a ridosso del fotofinish dell’attuale legislatura.

Un indirizzo che separa l’iter dello storico edificio da quello degli annessi terreni agricoli, per poter consentire da subito, intanto, una proroga di un ulteriore anno all’attuale società cui sono stati concessi in affitto gli appezzamenti destinati a coltivazioni evitando un’eventuale periodo di stasi che produrrebbe danni alle colture.

Hotel in una dimora di pregio

Con la necessità di sbloccare nell’immediatezza un prolungamento della concessione dei terreni adiacenti al complesso immobiliare di Villa Sgariglia, la giunta comunale è stata chiamata ad esprimersi indicando il chiaro indirizzo di andare a valorizzare separatamente tutta la parte strutturale, ovvero gli edifici di proprietà dell’ente, attraverso una gara pubblica – secondo quanto riporta la relativa delibera appena approvata – come struttura ricettiva. Si tratta di una villa storica che ha al suo interno 29 camere da letto distribuite su tre livelli, di diverse dimensioni (14 doppie, 9 triple e 6 quadruple) per una capacità ricettiva complessiva pari ad 87 posti letto effettivi. La volontà espressa è, dunque, quella di andare a concedere attraverso gara pubblica a eventuali privati interessati ad un rilancio come hotel del complesso a Campolungo. Zona alle porte della città dove, a seguito di specifica variante, si intenderebbero realizzare, oltre al velodromo (lavori già avviati) anche una serie di interventi relativi a infrastrutture tra cui una nuova fermata ferroviaria di servizio al polo sportivo e di una rotatoria lungo la Salaria.

La procedura

La cronistoria recente di Villa Sgariglia ha visto quale precedente passaggio proprio la revoca dell’affidamento quindicennale che era stato concesso a un’associazione temporanea di imprese, per alcuni passaggi documentali poi non completati, chiamata a rivitalizzare la struttura sul fronte della ricettività e della ristorazione e anche a riqualificare e valorizzare gli annessi terreni agricoli produttivi (per un totale di 26 ettari). Il tutto era avvenuto passando prima per una gara europea telematica. In precedenza, l’Arengo aveva dovuto sbrogliare la delicata matassa giuridico-legale per la contrapposizione con la società che negli anni precedenti aveva gestito l’immobile.