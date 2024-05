FANO ADRIANO Uno scalatore si è fratturato un ginocchio dopo una caduta da quattro metri: l'escursionista 47 anni, di Ascoli , è stato recuperato con l’elisoccorso. L'incidente è avvenuto ieri mattina, verso mezzogiorno, nella zona della Falesia di Fano Adriano.

Una bella giornata dal clima primaverile stava per trasformarsi in tragedia per quattro ascolani, che si erano avventurati di buon ora per scalare le Vene Rosse una parete molto impegnativa che richiede la scalata in cordata a due. Il quarantasettenne, il primo della cordata, stando a quanto si è appreso, ha perso la presa ed è caduto. A richiedere aiuto sono stati i compagni di arrampicata, che hanno contattato il numero unico per le emergenze 112.

Questo ha coordinato l'intervento dell'elicottero che è decollato dall'aeroporto di Preturo (L’Aquila). Una volta atterrati sul luogo dell'incidente, il medico anestesista rianimatore e il tecnico di elisoccorso del Cnsas hanno stabilizzato l'infortunato, che presentava una frattura al ginocchio, prima di procedere al recupero con il verricello e al trasporto presso l'ospedale Mazzini di Teramo.

Sul posto erano presenti anche alcuni tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati in addestramento nelle vicinanze.