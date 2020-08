Cede la falesia, le pietre colpiscono una coppia di giovani turisti nella spiaggia vietata del Trave

ANCONA - Che spavento, che paura per una frana al Trave nella spiaggia vietata - la zona è itnerdetta alla balneazione - dove una coppia di giovani turisti è stata travolta dalle pietre e sono stati quindi portati all'ospedale

Si è verificato il cedimento della falesia con alcune pietre che hanno colpito i due giovani, in particolare un ragazzo di 31 anni che ha riportato contusioni in più punti del corpo mentre la donna è stata ferita ad una mano.

Nella fuga, i due sono stati portati al largo da un’imbarcazione, in attesa dei soccorsi attivati dalla Capitaneria di Porto e dal 118. Il primo a raggiungere il Trave è stato il gommone di salvamento di Portonovo, seguito dall’idroambulanza della Croce Rossa. Il gommone, dopo aver spinalizzato il ragazzo ha trasportato la coppia al molo, dove era sopraggiunta un’ambulanza della Croce Bianca di Numana che ha accompagnato i turisti al Pronto soccorso di Torrette per le cure del caso.

