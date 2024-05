Ancona, incidente al viale della Vittoria scooter-macchina: paura tra i passanti. Una 40enne all'ospedale

ANCONA Paura nel primo pomeriggio di oggi (14 maggio) ad Ancona, intorno alle 14, per uno scontro al viale della Vittoria che ha visto coinvolto uno scooter. Il mezzo è andato a sbattere contro una macchina facendo spaventare i passanti.

Il soccorso

Ad avere la peggio una donna di 40 anni trasportata in ospedale in condizioni non gravi. Sul posto la Croce Gialla e la Polizia Municipale.