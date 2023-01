ANCONA - Da fiore all’occhiello della città a zona malconcia e preda di vandali. Il Passetto chiede aiuto. La falesia frana, il Monumento ai Caduti scambiato per una tela bianca da imbrattare. I gradoni della scalinata a mare, sbeccati e affossati, sono trappole pericolose. Per non parlare, poi, del camminamento pedonale in via Thaon De Revel su marciapiedi groviera. I lavori sopra la pista di pattinaggio, proprio davanti alla nuova sede di Adria Ferries, hanno previsto il rifacimento del marciapiede lato mare. Ma quello a monte, però, resta ancora dissestato.

Urge il restyling



Ecco l’immagine di un quartiere simbolo della città: un tempo vanto degli anconetani, oggi un po’ meno. Si attende ancora l’intervento di pulizia dell’altare del Monumento ai Caduti. I vandali non conoscono sosta e hanno lasciato il segno sul marmo bianco con obbrobri di vernice spray. Stessa sorte per alcuni alberi della Pineta. All’inciviltà non c’è fine, ma con l’aiuto delle spycam si potrebbe venire a capo degli autori e procedere secondo quanto prevede la legge.



Il problema



Ma c’è un altro problema: il Monumento ai Caduti è un bene sottoposto a tutela da parte della Soprintendenza e quindi non sarebbe possibile fissare una telecamera che poggi sulla struttura. Nel frattempo il Comune ha predisposto un intervento di pulizia. Ma quanto durerà? La discesa panoramica verso il mare è un percorso a ostacoli che, se affrontata nella penombra della sera, può diventare piuttosto pericolosa. Infatti i gradoni presentano avvallamenti e parti mancanti. E anche qui, sull’affaccio verso la spiaggia del Passetto, il parapetto è una pergamena completamente imbrattata da scritte fatte con pennarelli colorati. Il destino pare lo stesso del Monumento: appena ripulito, i soliti vandali ne approfittano per incidere nuovi scarabocchi. Intanto il Comune ha già predisposto i lavori per la manutenzione della scalinata che dovrebbero partire entro la primavera.



Poco distante, il tratto di costa in linea d’aria proprio sotto le piscine del Passetto è stato devastato dal crollo della falesia a seguito delle abbondanti piogge dei giorni scorsi. Ironia della sorte: quella è l’unica parte della falesia non interessata dai lavori di manutenzione. Quindi il pericolo che si ripetano nuovi cedimenti è più che reale.



Marciapiedi groviera



Lungo via Thaon de Revel c’è da fare lo slalom. Sul passaggio pedonale fronte mare i marciapiedi sono appena stati sistemati in relazione al cantiere sopra la pista di pattinaggio che, appunto, prevede il rifacimento della pavimentazione e dei marciapiedi. I lavori, salvo imprevisti, dovrebbero terminare nel giro di due mesi al massimo. Ma l’altro lato, quello a monte, presenta dei punti ancora fortemente dissestati. Dunque il quartiere bene della città cammina sul crinale dell’abbandono. E i residenti chiedono a gran voce più attenzione e più cura da parte dell’amministrazione locale.