Lesione ad una spalla dopo una caduta: Croce Gialla sempre al fianco dei cittadini

ANCONA - Sempre al fianco dei cittadini, l'impegno della Croce Gialla nnon conosce soste. Nel tardo pomeriggio di ieri l'intervento per una donna di 37 anni che è stata portata all'ospedale di Torrette dopo caduta lungo la scalinata del Passetto. Questa mattina invece attorno alle 11 circa intervento per soccorrere una signora di 67 anni che era caduta in terra riportando una lesione ad una spalla portata con la conseguente corsa al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.