ANCONA Oltre al murales di Run, la Galleria Risorgimento sarà oggetto di un restyling anche all’interno. Il Comune ha avviato una collaborazione con l’architetto e designer Enzo Eusebi di San Benedetto del Tronto, professionista con progetti eseguiti in tutto il mondo, per la riqualificazione della parte interna del tunnel. «I lavori riguarderanno la parte impiantistica e le pareti per una valorizzazione con elementi di design sia all’interno che all’esterno per dare ancora più visibilità al murales».

La ragioneria del Comune ha sbloccato la possibilità di contrarre mutui, così l’intervento, del costo complessivo di 400mila euro, potrà essere realizzato senza dover andare a caccia di finanziamenti. Sulle tempistiche del restyling, l’assessore è stato prudente: «Non prima del 2025». Intanto, per quanto riguarda il murales: «L’opera verrà completata per la metà di maggio. Entro aprile l’artista terminerà la facciata lato via Bocconi». Per qualche giorno Run ha interrotto l’esecuzione del dipinto in quanto si è dovuto spostare a Shangai per un impegno già concordato.

Le spese dell'intervento (12mila euro più iva per la prestazione artistica e 8mila per spese di materiali e noleggio carrello elettrico) sono in parte a carico del Comune e in larga parte frutto di sponsor. La raffigurazione rappresenta gli elementi distintivi della città di Ancona: ci sono le celebri statue dei leoni del Duomo di san Ciriaco e l'affaccio sul Guasco, le mura storiche, sopravvissute solo in parte ai disastri delle guerre e del tempo, la mascherina della Fontana del Calamo, il più moderno arco di cemento Fincantieri, azienda che ha inciso sullo sviluppo cittadino, con numerosi rimandi al porto e al mare. E poi figure del passato, come il pescatore Paccamele, un cameo del popolare Umbertì, dettagli di fiori , pesci, animali, oggetti della vita comune.