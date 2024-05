ANCONA Entrano nel vivo le celebrazioni per il Santo Patrono e la città si prepara a sfoggiare il suo miglior piano anti-caos. Tra Ciriachini e dj-set, quelle di oggi rischiano di essere 24 ore di fuoco per la Dorica, nel mezzo di una congiunzione astrale che vede San Ciriaco capitare di sabato. Il leitmotiv lo fornisce il Comune con una nota: «A tutti, residenti e visitatori, si consiglia vivamente di non usare gli automezzi privati per arrivare in centro, se non in casi di forte necessità».

Il pericolo ingorghi

Un’offerta che converrà non rifiutare visto che il sovraccarico di presenze coincide con una città per metà chiusa al traffico a causa della Fiera, con centinaia di posteggi sacrificati al commercio. Per gli irriducibili restano aperti i parcheggi coperti del centro storico (dalle 7 alle 23, lo Stamira fino all'1), dai comunali Traiano, Umberto I e Cialdini al privato Stamira. Attenzione però: i posti disponibili sono soltanto 848, il Primo maggio il semaforo rosso si era acceso in gran parte delle autorimesse già a partire dalle 10 del mattino. Meglio optare per qualche soluzione alternativa.

Lo scambiatore

Come il parcheggio scambiatore degli Archi, che conta 587 posteggi e nel ticket comprende anche il biglietto del bus. Altrimenti c’è la soluzione del parcheggio davanti allo stadio del Conero con navetta gratuita che ferma in via Vecchini, al lato di piazza Cavour. Il servizio sarà attivo dalle 14,42 (prima corsa verso il centro) fino alle 22 (ultima corsa verso il Del Conero). Il percorso avrà una durata di circa 17 minuti, 10 minuti l’attesa tra una corsa e l’altra. Tutte dirette. Parlando di autobus, sempre per la giornata di oggi è previsto un collegamento speciale tra piazza Cavour e il Duomo. Gli orari prevedono corse alla mattina dalle 9,15 alle 12,25 ed al pomeriggio dalle 14,30 alle 18,28. Sulla festa vegliano gli agenti della Polizia locale: 25 agenti, 10 pattuglie mattutine e 12 pomeridiane. Verrà effettuato anche un generale controllo sull’attività mercatale. Gli appassionati della sosta creativa sono avvisati: il Primo maggio sono state staccate ben 67 multe per soste irregolari, la maggior parte in via Trieste e via San Martino. Veniamo agli appuntamenti. Il più importante è in programma per le 19 in piazza del Papa, inedita location per la consegna delle 85 civiche benemerenze. Sul palco saliranno i Vigili del Fuoco del Comando di Ancona per ritirare il Cirichino d’oro, mentre quello d’argentp andrà al pasticcere siciliano Salvatore Lo Faro, al dirigente sportivo Adelchi Tonucci, al presidente della Croce Gialla Alberto Caporalini, al sindacalista Benito Osimani, al professor Francesco Corvaro ed al pastificio Filotea. Chiuderà la serata - fino all’1 del 5 maggio, il dj-set de La Regina. Buon divertimento, Ancona!