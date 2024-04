ANCONA Come un fulmine a ciel sereno che ha squarciato il mercoledì sera dei tifosi biancorossi. Quando tutta Ancona calcistica era ormai proiettata alla sfida salvezza di domenica (ore 20) al Del Conero contro la Lucchese - con una vittoria i dorici sarebbero aritmeticamente sicuri della Serie C - è arrivata a sorpresa la circolare dell’Osservatorio del Viminale per le manifestazioni sportive: sospesa in maniera immediata la prevendita inerente al match contro i toscani per, si legge nella nota inviata dal Viminale, «l’individuazione di adeguate misure di rigore». Tutto fermo per la partita dell’anno.



La motivazione

La motivazione risiede nelle intemperanze di domenica scorsa all’Adriatico che hanno visto protagoniste le tifoserie di Pescara e Ancona e che hanno portato alla multa di 2000 euro ciascuno per i due club. Domani, alle 11 in Prefettura, è fissata la riunione decisiva alla presenza delle varie componenti del Gos per l’ordine pubblico. Nel miglior caso non ci saranno provvedimenti, con una sorta di ammonimento. In mezzo a un ampio ventaglio di possibilità più o meno stringenti, il peggior caso sarebbe l’adozione delle porte chiuse (di un settore particolare o, addirittura, dell’intero stadio). Tutto all’interno di un match dove, come noto, non si prevederebbero rischi di alcun tipo vista l’esigua presenza di sostenitori della Lucchese e l’assenza di particolare rivalità tra le due fazioni. Stand-by alla prevendita anche per quanto riguarda Fermana-Pescara, per le analoghe motivazioni, con i sostenitori abruzzesi che potrebbero ricevere il divieto di trasferta. La società Ancona sarà presente all’incontro di domani con il chiaro scopo di tutelare i suoi tifosi nel momento determinante della stagione.

Tutelare i tifosi

«In via informale – ha riferito l’Amministratore delegato del club di via Schiavoni Roberta Nocelli - la Questura dorica ci ha avvisati di aver ricevuto dall‘Osservatorio per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive una nota contenente la possibilità di un provvedimento dovuto ai fatti accaduti domenica scorsa in occasione della partita Pescara-Ancona. Ci sarà un incontro, dove parteciperò, con gli organi competenti venerdì (domani, ndr) alle 11 in Prefettura per discutere sulle determinazioni limitative assunte dall’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive riguardanti la partita Ancona-Lucchese». L’auspicio è che tutto possa risolversi per il meglio anche per scongiurare, da parte delle autorità, il rischio di dover gestire una situazione delicata dal punto di vista dell’ordine pubblico. Da ieri, intanto, sui social si è scatenato il tam tam dei tifosi preoccupati per la situazione che si è venuta a creare. Per tutti difficilmente ipotizzabile.

Dodici gare a rischio

Ancona-Lucchese non è la sola gara ritenuta a rischio dall’Osservatorio. Saranno attenzionate anche Fermana-Pescara, Frosinone-Salernitana, Brindisi-Turris, Trastevere-Nocerina, Anzio-Cavese, Bisceglie-Molfetta, Sangiuliano City-Sant’Angelo Lodigiano, Modena-Como, Campobasso-Termoli, Altamura-Matera e Udinese-Napoli.