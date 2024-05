Le Marche della scherma ancora sul podio di Coppa del Mondo: Tangherlini seconda e Marini terzo

ANCONA - Marche ancora protagoniste nella scherma mondiale con due podi in Coppa del Mondo che assumono un valore particolare a pochi mesi dall'appuntamento oilmpico di Parigi. Tommaso Marini si è classificato terzo ed Elena Tangherlini seconda nella tappa di Hong Kong di Coppa del Mondo.

S’impone anche ad Hong Kong la dura legge dell’Italia del CT Stefano Cerioni: quattro medaglie azzurre nelle due gare individuali della tappa di Coppa del Mondo di fioretto sulle pedane asiatiche, con Guillaume Bianchi che trionfa nella prova maschile, accompagnato sul podio da Tommaso Marini che chiude terzo, mentre nella competizione femminile arrivano l’argento di Elena Tangherlini e il bronzo della portabandiera azzurra a Parigi 2024, Arianna Errigo.

Tommaso Marini, l’atleta delle Fiamme Oro che si allena presso il Club Scherma Jesi, grazie a questo risultato vola in doppia cifra nel suo palmares con la decima medaglia in carriera nel circuito iridato.

Secondo argento stagione in Coppa per Elena Tangherlini, jesina del Gruppo Sportivo Esercito, che sfiora un’altra impresa proprio come lo scorso gennaio a Parigi dopo una grande prova.

Dopo la splendida giornata di oggi, domani l’Italia tornerà in pedana nelle due prove a squadre che concluderanno la tappa di Coppa del Mondo di fioretto ad Hong Kong.

Nella gara femminile il CT Stefano Cerioni schiererà Arianna Errigo, Martina Batini, Martina Favaretto e Alice Volpi. Nella competizione maschile il quartetto azzurro sarà composto da Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini.