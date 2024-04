25 aprile, Giorgia Meloni e Sergio Mattarella all'Altare della Patria. La premier: «La fine del fascismo pose basi per la democrazia»

EMBED

(LaPresse) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata all'Altare della Patria in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. La premier ha quindi accolto il Capo dello Stato Sergio Mattarella, accompagnato dal Ministro della Difesa Guido Crosetto e dalle alte cariche dello Stato. Mattarella ha reso omaggio a tutti i caduti con la deposizione di una corona d'alloro al Monumento del Milite Ignoto. Dopo la cerimonia all'Altare della Patria, il Presidente della Repubblica, insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto, si è trasferito a Civitella Val di Chiana (AR) per ricordare le vittime innocenti dell'eccidio nazista avvenuto in occasione della festività dei Santi Pietro e Paolo il 29 giugno del 1944 (244 civili, di cui 115 a Civitella).