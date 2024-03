Ilaria Capponi parla di anoressia su Rai1, Platinette commenta: «Ha il c**lo basso». Poi si scusa: irriverente scemenza. E Mariotto resta in silenzio

Era andata in tv, ospite di Italia sì su Rai 1, per parlare di disturbi alimentari e della difficoltà di rientrare nei canoni fisici delle agenzie di moda. Le stesse che l'hanno portata a dire addio alle passerelle a causa di una taglia 42 considerata eccessiva. Il paradosso ha voluto che Ilaria Capponi, ormai ex modella 34enne, si sia ritrovata vittima di bodyshaming proprio mentre cercava di combatterlo. Durante la trasmissione, condotta eccezionalmente da Gianluca Semprini vista l'assenza di Marco Liorni, la Capponi ha subito le esternazioni di Guillermo Mariotto e Mauro Crozzi, in arte Platinette. Ma mentre quest'ultimo si è scusato, non ha fatto altrattanto lo stilista della casa Gattinoni.

Cosa è successo

«Non voglio rovinarmi la domenica col mio piccolo. So tutto. E vi ringrazio per avermelo segnalato già ieri alla fine della diretta. Credo che la vicenda si commenti da sola e che non sia altro che la piena conferma di quanto ho più volte dichiarato col messaggio che cerco di farvi arrivare». E' il commento su Instagram di Ilaria Capponi, modella 34enne, già terza a Miss Italia nel 2007, dopo la puntata di sabato di Italia sì. Come opinionisti c'erano Guillermo Mariotto e Mauro Coruzzi, in arte Platinette. A far discutere un commento di quest'ultimo che al termine della puntata ha parlato del fisico della modella, dicendo in sottofondo: «Ha il culo basso, però». La frase, che è stata tagliata da Rai Play, ha provocato alcune reazioni indignate, anche perché Capponi era andata a parlare in trasmissione dei disturbi alimentari di cui ha sofferto.

Le scuse di Platinette

Recentemente la modella aveva annunciato l'addio alle passerelle dopo che due agenzie le avevano detto che per la taglia 42, la sua, non avevano clienti. Nel corso della puntata Capponi ha ricordato che Mariotto, che era giudice durante il concorso di Miss Italia al quale aveva partecipato, la misurò col metro per poi sottolineare che era troppo grassa.

Platinette si è scusato con Ilaria Capponi attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui parla di una «battuta infelice»: «Era solo un’irriverente scemenza detta con l’acidità della 70enne invidiosa che trova difettucci ovunque e comunque anche dove non ve sono».

Scuse accettate, ma non sufficienti: «No, è body shaming e fatto in diretta tv. Spiace che dica così perché fa cadere la portata anche delle scuse», ha detto Ilaria Capponi in un'intervista al Corriere della Sera. La modella ha spiegato che Mauro Coruzzi si era già scusato personalmente in treno, di ritorno dalla trasmissione, mentre non è arrivato alcun tipo di ripensament da parte di Mariotto: «In trasmissione gli ho chiesto di dirmi le taglie con cui seleziona le modelle: devono misurare 86 di fianchi per 1.75 di altezza. Ecco, siamo sotto una Xs. Io ho smesso di fare la modella perché, nonostante le pressioni, non ho accettato di perdere una taglia ma anche per la discrepanza che c’è tra la body positivity professata nel settore e quello che viene messo in atto».