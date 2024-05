Madonna record a Rio de Janerio, più di 1,6 milioni di persone per i suoi 40 anni di carriera: «All'inizio avevo 35 dollari in tasca»

Bagno di folla per Madonna, che in occasione dei suoi quarant'anni di carriera si è esibita nella serata di sabato 4 maggio sulla spiaggia brasiliana di Capacabana. Il pubblico sulla sabbia e lungo il viale di fronte all'oceano attorno alla famosa spiaggia si estendeva per diversi isolati. Secondo le autorità, al concerto gratuito della cantante erano presenti più di 1,6 milioni di persone.

Il concerto dell'anno

Per festeggiare i suoi quarant'anni di successi la regina del pop ha scelto Rio de Janerio. In vista del concerto, migliaia di fan si sono accampati sulla spiaggia già diversi giorni prima, per assicurarsi un posto il più vicino possibile al mega palco, grande oltre ottocento metri quadrati. Altri, invece, si sono goduti lo spettacolo dal mare, a bordo di decine di barche all'ancora e altri ancora dai balconi dei palazzi della zona.

«La storia della mia vita, la storia di una donna coraggiosa, un po' naïve, idealista e a volte ridicola arrivata dal Michigan a New York 40 anni fa con un sogno e appena 35 dollari in tasca», ha detto rivolgendosi al pubblico in delirio, cosciente di partecipare all'ultima tappa del The Celebration Tour, già considerato il più grande concerto della storia dell'artista statunitense.

I grandi schermi al led affiancati da un articolato gioco di luci hanno regalato un grande impatto visivo a tutto lo spettacolo. Con la musica affidata a basi preregistrate, sono stati i corpi a occupare lo spazio. Molta danza e coreografie articolate in una performance energica della show-woman in cui non sono mancate provocazioni e trasgressioni grazie all'interazione sensuale con i ballerini, tra allusioni sessuali, scene erotiche e baci appassionati che hanno scatenato i fan.

Allegorie e riferimenti dissacranti verso la religione hanno attraversato il palco durante la performance di "Like a Prayer", seguita da "Erotica", "Justify My Love", "Hung Up" e "Bad Girl", in cui la regina del Pop è stata accompagnata al pianoforte dalla figlia Mercy James di 18 anni. Nel finale Madonna ha eseguito un omaggio a Michael Jackson cantando Billie Jean con all'interno una citazione a "Like a Virgin" prima concludere il concerto con Celebration.

Il caldo

I vigili del fuoco hanno spruzzato acqua prima del concerto, quando la temperatura ha superato i 30 gradi Celsius, per rinfrescare i fan vicino al palco della regina del pop, e bottiglie d'acqua sono state distribuite gratuitamente. Durante lo spettacolo a tarda sera la temperatura è scesa intorno ai 27 gradi.