Amici, Alessandra Celentano omaggia lo zio Adriano. La reazione di Maria De Filippi: «Cosa c’entri con lui?»

Uno dei momenti più attesi del settimo appuntamento del serale di Amici è stato quello del guanto di sfida tra i prof, dove Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno dimostrato nuovamente perché sono «i più fighi della tele». Tra lo sconcerto di Maria De Filippi e la sorpresa degli altri prof, il team ha incantato con un omaggio allo zio della maestra di danza, Adriano Celentano, con un medley delle sue canzoni e un'aggiunta un po' particolare.

La reazione della conduttrice è stata incredibile e Zerbi e Cele sono stati acclamati a gran voce anche dal pubblico in studio.

L'omaggio ad Adriano Celentano

Alessandra Celentano ha scelto di giocare in casa per una delle ultime sfide e proporre un medley dei brani più famosi dello zio Adriano Celentano, mentre Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sono cimentati nella rivisitazione del musical "Mamma Mia" e Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, dal canto loro, hanno scelto di ballare e cantare (e volare) sulle note di "Walkig on sunshine".

Zerbi e Celentano erano elegantissimi con il soprabito e il cappello che ricordavano perfettamente il grande Adriano Celentano e il sorriso "arrogante" della maestra di danza era perfetto durante tutta l'esibizione. «Se la vita fosse una canzone, zio Adriano sarebbe uno dei nostri ritornelli preferiti! Ti voglio bene zio», ha scritto la Maestra sul suo profilo Instagram, condividendo gli scatti della loro esibizione.

Il commento di Maria De Filippi

Maria De Filippi ha commentato subito la performance con una risata e un appunto: «Ho avuto l'onore di lavorare una volta sola con tuo zio ed è una persona carinissima, talentuosa.

Uno vede lui e poi vede te accanto a lui... ma tu cosa c'entri con lui?»

Il punto del guanto di sfida non è andato ai più «molleggiati della tele», ma il duo ha di certo conquistato, ancora una volta, il cuore del pubblico.