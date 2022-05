Guillermo Mariotto in lacrime in diretta a Oggi è un altro giorno: Serena Bortone si alza per consolarlo

A Oggi è un altro giorno si è parlato dell'Eurovision Song Contest, grande successo per la Rai, commentando la vittoria della band ucraina Kalush Orchestra con la canzone Stefania. Guillermo Mariotto, che per tutta la settimana ha espresso giudizi e pareri sull'evento, non ha trattenuto le lacrime ricordando che poco tempo fa si è imbattuto in un gruppo di mamme ucraine.

APPROFONDIMENTI IL MOMENTO DIFFICILE Oggi è un altro giorno, Samuel Peron torna in studio:...

Il giudice di Ballando con le Stelle stava andando al cinema a Roma e davanti a una Basilica del centro ha visto delle donne ucraine che cantavano il brano vincitore dell'Eurovision. Un momento molto toccante anche perché queste donne molto spesso sono delle mamme in ansia per i loro figli in guerra. Nonostante i dolori, hanno la forza di combattere.

La canzone "Stefania" è diventata un inno alla lotta e alla resistenza. La stessa band ha spiegato in conferenza stampa che tornerà a combattere per il suo Paese dopo questa esperienza a Torino. Mariotto è scoppiato a piangere in diretta pensando al dolore e alla forza di questo popolo e la conduttrice Serena Bortone si è alzata dalla sua poltrona ed è andata ad abbracciarlo e a consolarlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA