Da Pesaro a San Benedetto del Tronto, passando per Fano, Ancona, Macerata, Camerino e Sant’Elpidio a Mare. Le capitali marchigiane del jazz si mobilitano per celebrare l’International Jazz Day 2024 che a livello mondiale coinvolgerà oltre 190 paesi martedì 30 aprile.

L’epicentro sarà Tangeri, in Marocco. Istituita dalla Conferenza generale dell'Unesco nel 2011 e riconosciuta dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, la Giornata Internazionale del Jazz riunisce paesi e comunità in tutto il mondo ogni 30 aprile. La celebrazione di questa giornata vuole mettere in risalto il potere del jazz e il suo ruolo nel promuovere la pace, il dialogo tra culture, diversità e rispetto della dignità umana.

L’anteprima

Nelle Marche, le iniziative per celebrare l’evento saranno precedute dal concerto solo di Antonello Salis (pianoforte e fisarmonica) in programma il 28 aprile (ore 18) al teatro Comunale di Monte San Martino nell’ambito della rassegna Tam-Riverberi. Nella stessa mattinata, alle ore 11,30, sempre a Monte San Marino, si terrà il concerto di Valeria Sturba (biglietti esauriti) presso la chiesa Madonna delle Grazie. Per le iniziative marchigiane dell’International Jazz Day 2024 partiamo da Pesaro, dove il 29 e 30 aprile si svolgerà la terza edizione del Rossini Jazz Festival, rassegna della scuola di jazz del Conservatorio Rossini. A palazzo Gradari, il 29 alle ore 11 conferenza-concerto di Vincenzo Presta e Massimiliano Rocchetta. Alla stessa ora del 30 aprile Gian Marco Gualandi spiegherà il linguaggio della big band. I due concerti sono programmati alle ore 16,30 guidati dai docenti Gian Marco Gualandi, Mauro Campobasso, Daniele Mencarelli, Alessia Obino, Massimiliano Rocchetta e Lorenzo Tucci.

Il network

“Ma cos’è il jazz” è il titolo scelto da Fano Jazz Network. Il teatro della Fortuna ospiterà tre appuntamenti, tutti il 30 aprile. Il primo alle ore 10 vedrà l’esibizione della jazz band Gandiglio e a seguire l’orchestra Marchetti di Senigallia. Alle 11 toccherà al Marconi Jazz Ensemble e all’orchestra Mosaico Musicale. Quest’ultima suonerà per il main concert delle ore 21,15. Diretta da Jean Gambini, ospiterà Daniele Di Gregorio (marimba e vibrafono). Sempre a Fano, alle ore 18, al Caffè Centrale (giardini Pier Maria Amiani) ci sarà il concerto The Real Groovers all stars intitolato “Fano Jazz Day” organizzato dall’associazione Fano Jazz. Ancona Jazz presenta l’evento ispirato dalla musica e dal mondo di John Coltrane all’auditorium della Mole Vanvitelliana (ore 19,45).

La band sarà composta dal poeta Keith LaMar (in collegamento streaming dal carcere di Lucasville-Ohio), Albert Marquès, Gabriele Pesaresi, Marc Ayza e Mattia Basilico. Keith LaMar è un prigioniero condannato a morte nel 1993 e in attesa di essere giustiziato. Il progetto che verrà presentato si intitola “Freedom First, music from death row”. Macerata e Camerino sono due appuntamenti targati Musicamdo. Nel capoluogo provinciale, alle ore 21,15, alla gran sala Cesanelli dello Sferisterio, si terrà il concerto “Omaggio a Burt Bacharach” con il Musicamdo Jazz Ensemble insieme alla cantante Perla Palmieri.

A Camerino (ore 10), all’accademia della musica Corelli, è in programma il concerto per l’istituto comprensivo Betti con il quartetto composto da Maurizio Moscatelli, Alessandro Menichelli, David Padella e Roberto Bisello. Al teatro Cicconi di Sant’Elpidio a Mare (ore 21,15), l’associazione Syntonia Jazz, in collaborazione con Amat, presenta il concerto “Echoes Sustain Able” che vedrà protagonisti il chitarrista e compositore fermano Roberto Zechini e il trombettista Giovanni Falzone. Insieme a loro Luca Di Nisio, Samuele Brunori e Luca Di Muzio. Infine a San Benedetto del Tronto, alla sala della poesia del palazzo Bice Piacentini (ore 21), l'associazione MusicArt presenterà il quintetto capitanato dalla cantante Antonia De Angelis (con Simone Maggio, Enrico Fidani, Luca Rastelli e Nicolò Di Caro) che porterà sul palco “George Gershwin, il favorito degli dei”. Con l'attrice Carla Civardi che racconterà episodi della vita del compositore.