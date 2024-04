PORTO RECANATI La città rivierasca si prepara al prossimo ponte di primavera. Diverse le iniziative in programma a Porto Recanati che saranno diversificate per le età del pubblico. Il prossimo weekend ha infatti l’obiettivo di attrarre in città non solo i turisti, ma anche il ritorno dei proprietari delle seconde case che si preparano alla stagione estiva e i portorecanatesi che sceglieranno Porto Recanati per il 25 aprile e il primo maggio.

Gli eventi

Dal 24 al 28 aprile, a Largo Porto Giulio, è in programma il Cibo food festival, una manifestazione enogastronomica che mette due cucine a confronto: quella romana e quella pugliese. «Quest'anno - dice l’assessore Stefania Stimilli - hanno aumentato l'intrattenimento: oltre alla gastronomia ci sarà musica di intrattenimento e anche da vivo. Il 25 aprile è prevista l’esibizione di una tribute band con la musica degli 883».

Non mancheranno poi le iniziative organizzate dal Comune per le celebrazioni del 25 aprile: «Oltre alla parte istituzionale, accompagnata dalla banda cittadina, con il sindaco Andrea Michelini che deporrà la corona al Castello Svevo e di fronte alla casa dei fratelli Brancondi, partirà la Pedalata della liberazione per attraversare diversi quartieri di Porto Recanati. L’iniziativa è organizzata dalla consulta dei giovani e si collega alla vita di Porto Recanati nei giorni della liberazione che verrà raccontata durante la pedalata. L’itinerario si concluderà intorno alle 13 in Pineta dove, oltre all’allestimento di punti food, per tutto il pomeriggio ci saranno un mercatino e musica dal vivo». Ma gli eventi non si concludono con la festa della Liberazione.

Il weekend

Domenica prossima, infatti, sono previste delle iniziative dedicate a tutta la famiglia e, in special modo, ai più piccoli. «Il 28 aprile, dalle 16 alle 20, sul lungomare centro di Porto Recanati, grazie al “Sì con te” di viale Europa, arriverà il Bus dei Supereroi. Tutti i bimbi potranno visitarlo nell’allestimento che ospita i supereroi. All’esterno animazione e laboratori per grandi e piccini. Possiamo dire - conclude - che in questa settimana la città è sempre pronta ad accogliere i visitatori con diverse iniziative. Se il meteo sarà clemente siamo sicuri che inizieranno ad arrivare i primi turisti».