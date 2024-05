CAMERINO - Aveva già subito un ritiro di patente e non voleva ricascarci, peccato che fosse stato fermato alla alla guida con un tasso alolico ben oltre i limiti. E ha provato ad uscirne nel peggiore dei modi: ha offerto mille euro ai poliziotti per farla franca, ma ha finito per rimediare anche una denuncia per corruzione.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Negoziante stroncata da un male: cordoglio per Tiziana Costantini

Esanatoglia, si è spenta Isabella Zamparini: aveva solo 53 anni. Il cordoglio di un'intera comunità

È accaduto durante uno dei controlli contro le stragi del sabato sera, quando una pattuglia della Polizia Stradale del Distaccamento di Camerino aveva fermato un'auto condotta da un 28enne anni del Fermano apparso con chiari sintomi di assunzione di alcool. Sottoposto all'alcool-test, il giovane è risultato positivo con un tasso superiore a 1,50. Mentre gli agenti procedevano alla contestazione, il 28enne ha ripetutamente insistito per farli desistere visto che aveva già subito un ritiro di patente. Il giovane ha provato chiaramente a corromperli offrendo la somma di mille euro. A questo punto i poliziotti, oltre a contestargli la guida per guida in stato di ebrezza con contestuale ritiro della patente di guida, lo hanno denunciarlo anche per il tentativo di corruzione.