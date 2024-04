PESARO Treviso rimane a due lunghezze. Varese si porta a +4. La Carpegna Prosciutto, dopo la sconfitta a Tortona, riprende fiato e può ricominciare l’inseguimento a Treviso. E lo farà da oggi pomeriggio quando tornerà nuovamente in palestra per preparare la prossima sfida casalinga in programma domenica molto probabilmente alle 18.15, - visto che ancora non è uscita l’ufficialità che potrebbe arrivare già nella giornata odierna o al massimo domani, - contro la Vanoli Cremona che probabilmente non ha più niente da chiedere a questa ottima stagione, visto che è matematicamente salva. Due partite alla fine: prima Vuelle-Cremona e Varese-Treviso, poi Venezia-Vuella e Treviso-Derthona.



In Piemonte



Tornando alla sconfitta contro la Bertram, i ragazzi di coach Romeo Sacchetti hanno pagato pesantemente dazio dal punto di vista fisico, nei rimbalzi offensivi e totali e non sono mai o quasi riusciti ad avere la giusta aggressività in difesa. Rispetto ad altre occasioni i biancorossi sono stati meno efficaci anche nelle conclusioni da tre punti, visto che hanno chiuso la gara con il 31,8%, mentre Tortona ha avuto oltre il 45% e solitamente tira con una media del 34,2%. Per vincere a Casale Monferrato ci sarebbe stato bisogno anche di una prestazione corale da parte di tutta la squadra, come successo per esempio a Sassari e in casa contro Pistoia e invece Quincy Ford e Trevon Bluiett non sono riusciti a dare praticamente nulla alla squadra. Il primo ormai è da una serie di partite che non riesce più ad essere efficace se non in attacco almeno in difesa, visto che spesso in questa annata era stato il migliore a rimbalzo nelle precedenti partite, mentre Bluiett per tutto la stagione ha alternato gare positive ad altre meno. Entrambi purtroppo non sono mai riusciti a trovare la giusta continuità per poter competere ad alti livelli in un campionato difficile come quello italiano. «Purtroppo contro Tortona si sapeva che non sarebbe stato facile, – dice Matteo Rossini – e la squadra dopo essere rimasta in partita nel primo tempo, non è riuscita a pareggiare la fisicità degli avversari e anche in difesa ha subito davvero tanto, da una formazione che solitamente segna poco più di 80 punti di media e contro di noi ne ha messi 94. Ancora la matematica non ci condanna quindi penso che sia obbligatorio credere alla salvezza fino alla fine, anche se chiaramente non sarà facile e ci servirà una mano anche dai risultati che scaturiranno sugli altri campi».



La speranza



Concorda anche Luca Giovannetti. «In Piemonte si è vista la differenza tra le due squadre, dal punto di vista tecnico, fisico e a livello di talento. Nonostante la sconfitta credo che si debba dimenticare al più presto la gara di sabato e pensare a Cremona. Ma ci vorrà la migliore Vuelle per poter sperare di conquistare i due punti».