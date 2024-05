PESARO La Carpegna Prosciutto continua il suo lavoro in palestra e oggi all’ora di pranzo coach Romeo Sacchetti incontrerà la stampa, per fare il punto della situazione in casa biancorossa, in vista dell’ultimo impegno della stagione in programma domenica alle 18.15 a Mestre contro la Umana Reyer Venezia. La squadra ha già raggiunto il suo obiettivo e non potrà migliorare la quarta posizione in classifica in vista dei playoff. Purtroppo nell’ultima giornata di campionato i ragazzi di coach Romeo Sacchetti non hanno totalmente il proprio destino in mano, visto che oltre a vincere su un campo non semplice e contro una formazione molto più talentuosa e forte fisicamente come Venezia, devono sperare che Tortona vinca a Treviso. Se questa ipotesi dovesse verificarsi, la formazione piemontese potrebbe anche arrivare settima se Trento dovesse perdere a Bologna. Questo però purtroppo non basterebbe ancora alla Carpegna Prosciutto, visto che Varese in caso di sconfitta a Pistoia rimarrebbe a quota 22 punti. Intanto da qualche giorno circola insistentemente la voce di un possibile interessamento da parte di Varese a partecipare alla Fiba Europe Cup, ma per fare si che la cosa si concretizzi, la Openjobmetis deve vincere in Toscana a meno che non perda Treviso in casa, in modo da riuscire a chiudere la stagione al 13° posto, visto che Fiba ha varato una clausola che escluderebbe dalle competizioni europee le ultime tre classificate dei campionati nazionali.



Gli avversari

I prossimi avversari della Vuelle nel girone di andata si imposero agevolmente alla Vitrifrigo Arena 76-64, grazie ad un secondo quarto in cui permisero alla Carpegna Prosciutto solo 9 punti. Venezia è il sesto attacco della serie A con 82,7 punti segnati e ne concede agli avversari 78,5 e solo Milano e Bologna fanno meglio. Anche nella valutazione totale di squadra Casarin e compagni sono terzi, mentre nei rimbalzi totali e difensivi sono i migliori di tutta la serie A. In quelli offensivi invece occupano il settimo posto. Negli assist la Reyer occupa la stessa identica posizione che ha nei rimbalzi d’attacco, mentre nelle palle recuperate è tredicesima e nelle perse quattordicesima con solo Varese e Sassari che fanno peggio. Nella percentuale del tiro da due punti Venezia è sesta e in quello da tre punti invece è decima. A livello individuale il giocatore che ha segnato più punti e maggiormente impiegato in campo è lo statunitense Rayjon Tucker, che è anche quello che perde più palloni, oltre ad avere la migliore valutazione individuale di squadra. Nel tiro da due punti il più preciso è Jeff Brooks, mentre in quello da tre comanda Kyle Wiltjer. Negli assist invece il leader è Marco Spissu e nei rimbalzi totali, offensivi e difensivi il migliore è Amedeo Tessitori.

I giovani

Intanto continuano le finali Nazionali Under 19 a Chiusi e Chianciano e ieri per la Carpegna Prosciutto Papalini è stato un giovedì di riposo dopo aver conquistato mercoledì - grazie a tre vittorie consecutive - il primo posto nel girone D. Oggi alle 18 i ragazzi di coach Giovanni Luminati nel derby marchigiano contro il Cab Stamura Ancona, che ieri ha battuto la Vis 2008 Ferrara con il punteggio di 70 a 63, si giocheranno l’accesso alla semifinale in programma domani.