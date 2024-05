TOLENTINO La città di Tolentino è in lutto. È morta la commerciante Tiziana Costantini. Una delle anime dei negozi del centro, quel centro a cui ha sempre tenuto tantissimo e per il quale si è battuta, insieme ai suoi colleghi, affinché restasse vivo pure nonostante le difficoltà del sisma.

Il male

Avrebbe compiuto 63 anni il prossimo 26 maggio. Era la titolare del negozio J&J Collection dove vendeva borse, portafogli, accessori per uomo e donna, in via Medori Savini. Una vetrina che si affaccia su piazza Martiri di Montalto - poco lontano dalla sua abitazione - sempre curata proprio come lei. Una donna elegante, con quel sorriso che non le mancava mai nell’accogliere i clienti. La negoziante, originaria di Torino da genitori marchigiani, è morta nel pomeriggio di ieri all’ospedale di Macerata dove era ricoverata dallo scorso mese di febbraio per una malattia che non le ha lasciato scampo. La notizia si è subito diffusa nella sua Tolentino e ha gettato nello sconforto quanti la conoscevano e ne ricordano la gentilezza e la cordialità. «Voleva bene a tutti» la ricorda la mamma Samuela, distrutta dal dolore. Era molto attiva nel settore del commercio, sempre pronta a impegnarsi per proporre eventi e iniziative in modo da mantenere viva la città. Faceva parte del comitato Commercio centro storico di Tolentino e non si tirava mai indietro quando c’era da risolvere qualche problematica nel settore del commercio.

Il cordoglio

Tanti i messaggi sulla sua pagina Facebook in ricordo di Tiziana Costantini. Antonella ha scritto: «Bellissima persona, mancherai a tutti». Pasquale ha aggiunto «Persona ineguagliabile» e ancora «Dolore immenso». Tiziana Costantini lascia la mamma Samuela, il fratello Luca, la cognata Daniela e tanto vuoto nel cuore di chi la conosceva. I funerali si svolgeranno domani alle 15.30 nella chiesa di Trodica di Morrovalle. Al termine della funzione funebre partirà il corteo per il cimitero di Macerata dove sarà sepolta.