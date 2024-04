Porto Recanati, cena di pesce al ristorante (con tre bottiglie di vino) e fuga senza pagare il conto: è caccia alla coppia di scrocconi

Non pagano il conto e scappano dal ristorante. È successo in un ristorante di pesce di Porto Recanati, Blu Bebo's, dove due persone si sono avvicinate alla cassa per pagare il conto da 200 euro e hanno finto di aver lasciato il portafogli in auto. A nulla sono valse le proteste dei ristoratori, che hanno cercato di trattenerli chiedendogli un documento d'identità o un numero di cellulare. «Quello che dà più fastidio è l'ingordigia di queste persone - racconta la titolare del locale a Cronace Maceratesi -, avessero preso un primo e se ne fossero andati senza pagare neanche mi sarebbe importato».

Un pranzo da re

I due sconosciuti avventori, che sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza all'interno del ristorante, hanno consumato la bellezza di due antipasti freddi e uno caldo, due primi, una grigliata, due dolci, quattro grappe e tre bottiglie di vino costoso.

La coppia di "banditi" avrebbe dei precedenti

I due hanno simulato di aver lasciato il portafoglio in macchina e non sono più rientrati. In realtà, fuori, non c'era nessuna automobile.

Potrebbe trattarsi dello stesso duo criminale dall'accento fermano-maceratese che è riuscito a mangiare a gratis in altri due posti della riviera adriatica marchigiana, uno a Civitanova e l'altro a Porto Potenza. I carabinieri di Civitanova indagano sul caso.