Scontro tra due auto: mamma e il bimbo di 19 mesi portati in ospedale a Macerata

MACERATA Paura lungo la strada Carrareccia a Macerata. Due auto si sono scontrate: un bambino di 19 mesi e la sua mamma sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata.

Erano da poco passate le 19 quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Camerino intervenuta sul posto, i due mezzi si sono scontrati. Fortunatamente l’impatto non è stato così violento da causare gravi conseguenze per gli occupanti delle due auto. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato, in codice giallo, una donna con il suo bambino, in ospedale. Per il conducente dell’altro mezzo non sono state necessarie le cure dei sanitari