Macerata, mamma arrestata: il Tribunale le toglie la figlia e lei reagisce urlando e facendo cadere una agente. Ecco cosa è successo dopo

MACERATA - Il Tribunale le toglie la figlia per affidarla in via esclusiva al padre, quando va in Comune per la notifica del provvedimento del giudice lei reagisce urlando e mettendosi tra la figlia e le assistenti sociali, quando si avvicina un’agente della polizia locale la spintona fino a farla cadere. È stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni una 46enne di un comune del Maceratese.

Ha patteggiato

Oggi la donna è stata condotta in Tribunale davanti al giudice Domenico Potetti e al pubblico ministero Francesca D’Arienzo. In aula ha pianto più volte, poi tramite il proprio legale Eleonora Verdini, ha patteggiato tre mesi ed è tornata in libertà.