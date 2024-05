SAN SEVERINO Due preziosi dipinti recuperati a San Severino, uno rubato a gennaio 2023 a Montegranaro, l’altro addirittura nel 2001 ad Apiro. È una delle operazioni messe a segno dai carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio culturale. Un’attività di indagine, coordinata e diretta dalla Procura della repubblica del tribunale di Macerata e condotta dai militari del Tpc di Ancona, che ha permesso di individuare e sequestrare, all’interno di una abitazione privata un dipinto, olio su tela, raffigurante “Ecce Homo”, delle dimensioni di 62x49 centimetri e un dipinto olio su tela, raffigurante una “Madonna con bambino e Santi”, delle dimensioni di 150x110 centimetri, entrambi databili agli inizi del 18° secolo.

I dettagli

Gli accertamenti hanno permesso di appurare che tali opere risultavano oggetto di furti consumati rispettivamente dall’interno della chiesa di San Serafino di Montegranaro il 7 gennaio 2023 e dall’interno della chiesa Santissima Annunziata di Apiro, l’11 gennaio 2001. Al termine dell’indagine, l’autorità giudiziaria ha disposto la restituzione dei dipinti rispettivamente al Comune di Montegranaro, quale proprietario della chiesa di San Serafino, e al parroco della parrocchia di Sant’Urbano e San Michele Arcangelo di Apiro, competente per la chiesa Santissima Annunziata. Tra le altre operazioni messe a segno nell’anno passato, c’era stata anche quella di Corridonia, dove una persona venne arrestata a seguito del furto di tre calici d’argento datati tra il Settecento e il Novecento. Il malvivente avrebbe, poco dopo il furto, venduto quegli stessi beni ad un esercente di materiali preziosi di Ancona, dichiarando ingannevolmente la lecita provenienza mediante false attestazioni.

Oggetti sacri portati via dalla chiesa

Gli oggetti sacri trafugati sono stati restituiti al parroco della chiesa di San Pietro Paolo e Donato. L’attività del nucleo, nel 2023, ha visto registrata una forte diminuzione dei furti di beni culturali rispetto all’anno 2022 (specialmente nei luoghi di culto) dovuta ad un’efficace attività d’indagine che ha consentito di individuare uno tra i più attivi autori di tali fatti delittuosi. Le attività di contrasto poste in essere dai militari hanno consentito il recupero di 1.055 beni antiquariali, archivistici, librari, paleontologici e archeologici, per un valore stimato vicino al milione di euro. Le persone denunciate in stato di libertà nell’ultimo anno sono state 81 (di cui 15 per reati in danno del paesaggio). Sono stati recuperati 253 beni antiquariali, archivistici e librari e 802 reperti archeologici 802, di cui 179 interi, 388 frammenti e 235 di numismatica archeologica.