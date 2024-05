MACERATA Giornata di mobilitazione studentesca, ieri, organizzata dal collettivo Depangher con l'occupazione della facoltà di Filosofia dell'Università di Macerata. Ancora una volta il motivo della protesta è la richiesta di cessare gli accordi tra Unimc e Israele. Il gruppo attivista ha dichiarato: «Nuova contestazione alla presenza di istituzioni israeliane all’interno della nostra università. Lunedì abbiamo interrotto un incontro internazionale dove era presente l’università israeliana Bar-Ilan University. Non vogliamo più alcun accordo tra Israele e la nostra università. Unimc deve darci delle risposte pubbliche».

APPROFONDIMENTI L'IRRUZIONE Il collettivo Depangher interrompe il Global Pandemic Network. Volantini e striscioni pro Palestina

La solidarietà

I referenti del collettivo Depangher hanno proseguito: «Ci uniamo all’intifada studentesca globale in solidarietà al popolo palestinese, chiediamo ad alta voce all’Unimc di rescindere ogni accordo con le università israeliane e ogni istituzione complice del genocidio portato avanti nei confronti della popolazione palestinese. Ci schieriamo con le studentesse e gli studenti in lotta in tutto il mondo e rilanciamo la mobilitazione partita dall’università palestinese di Birzeit, la complicità delle nostre istituzioni nelle politiche d’Israele non può essere tollerata. Invitiamo pubblicamente il rettore John McCourt e la dirigenza dell’Unimc a confrontarsi con le studentesse e gli studenti di questa città, il silenzio non sarà più accettato come risposta».

La risposta

Un confronto che non si è fatto attendere. Il rettore John McCourt, ieri sera, è intervenuto alla manifestazione nella facoltà di Filosofia spiegando la linea dell’università. Non sono mancati fischi e interruzioni durante il suo discorso. Prima di iniziare ha chiesto quanti studenti dell’ateneo vi fossero all’occupazione e - tra i circa 40 presenti - più o meno la metà hanno alzato la mano. «Credo che l'università sia luogo di confronto e dibattito dove si cerca di entrare nella complessità delle situazioni. Sono convinto che nel mondo universitario israeliano ci siano tanti pensieri diversi, ma comunque il dialogo è sempre una cosa importante. Mi si chiede di chiudere gli accordi con Israele, ma l'Università di Macerata non ha accordi diretti, tranne che con l’Università Alquds, ateneo palestinese con cui collaboriamo per un progetto di inclusione con il Dipartimento di Scienze della formazione per l'integrazione dei bambini palestinesi nel sistema scolastico sia in Palestina che in Israele. Poi partecipiamo a due progetti europei che non vengono però gestiti direttamente da Macerata». I manifestanti più scettici hanno chiesto comunque di sospendere anche tali progetti. Al termine dell’intervento del rettore, alcuni esponenti del collettivo Depangher hanno annunciato la prosecuzione dell’occupazione fino a tarda serata. A corredo della mobilitazione anche la mostra “Art of Palestine” e il dibattito “L’università e Israele, tra complicità e resistenza”, con l’intervento del Lebanese general student union e di Rosanna Simone, autrice del libro “La catena dell’impunità”.