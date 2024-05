MACERATA Il Tribunale le toglie la figlia per affidarla in via esclusiva al padre, quando va in Comune per la notifica del provvedimento del giudice lei reagisce urlando e mettendosi tra la figlia e le assistenti sociali, quando si avvicina un’agente della polizia locale la spintona fino a farla cadere. È stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni una 46enne di un comune del Maceratese. Ieri la donna è stata condotta in Tribunale davanti al giudice Domenico Potetti e al pubblico ministero Francesca D’Arienzo. In aula ha pianto più volte, poi tramite il proprio legale Eleonora Verdini, ha patteggiato tre mesi ed è tornata in libertà.

La ricostruzione

È successo martedì mattina quando con la figlia minorenne si è recata in Comune all’Ufficio servizi sociali. Le assistenti avevano avuto il delicato compito di notificarle l’ordinanza emessa dal giudice del Tribunale di Macerata con la quale veniva affidata la minore in via esclusiva al padre, veniva revocata l’assegnazione alla madre della casa coniugale, con la possibilità per la donna di poter vedere la propria figlia solo in forma protetta con incontri supervisionati dai servizi sociali. Quando le assistenti hanno comunicato di dover prendere in custodia la figlia la madre avrebbe iniziato a urlare opponendosi al provvedimento, sul posto erano intervenute due agenti della polizia locale ma la donna avrebbe continuato ad urlare anche contro di loro e quando una delle due poliziotte si era avvicinata per calmarla lei avrebbe reagito spintonandola e facendola cadere a terra.

Le condizioni L’agente della polizia locale del Comune teatro dell’accaduto era finita al pronto soccorso (ha riportato un politrauma contusivo per una prognosi di cinque giorni, ndr), mentre la 46enne è stata arrestata e posta ai domiciliari a casa dei genitori in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto e il conseguente giudizio direttissimo chiuso ieri mattina con un patteggiamento a tre mesi, pena sospesa.