SAN SEVERINO Commerciante d’auto rapinato a San Severino: in due sono finiti agli arresti domiciliari. L’indagine, che porta la firma dei carabinieri, era partita il 18 dicembre dello scorso anno, quando in viale Bigioli avvenne l’aggressione choc. Teatro dell’episodio di violenza il parcheggio vicino alla scuola media. Tutto è avvenuto intorno alle 16, proprio durante l’uscita degli alunni dopo il rientro pomeridiano.

La ricostruzione

La vittima della rapina, residente nell’Anconetano, nei giorni precedenti aveva distribuito a San Severino dei biglietti pubblicitari della sua attività commerciale. È stato attirato con l’inganno nella città settempedana da una donna che, fingendosi intenzionata a vendergli la sua auto, aveva fissato un appuntamento nel parcheggio. Il commerciante è arrivato sul posto e improvvisamente è stato avvicinato e picchiato da due persone con il volto parzialmente travisato, che gli avevano strappato di dosso il giubbetto con all’interno il portafoglio contenente il denaro (tremila euro) necessario all’acquisto della macchina che fittiziamente gli era stata proposta. La vittima era poi riuscita a scappare e chiamare il 112. Immediato l’intervento di una pattuglia della stazione dei carabinieri di San Severino. Il commerciante ha denunciato l’accaduto ai militari, che hanno avviato le indagini in collaborazione con i colleghi del Nucleo operativo carabinieri di Tolentino. Un’intensa attività investigativa finalizzata a individuare gli autori della rapina commessa lo scorso dicembre in via Bigioli. La testimonianza della vittima e l’immediata acquisizione delle immagini registrate dalle numerose telecamere del sistema di videosorveglianza comunale, prontamente fornite dal comando della polizia locale, hanno permesso di stabilire in maniera precisa luoghi e tempi dell’accaduto.

Il coordinamento

Sotto la direzione della Procura di Macerata sono stati acquisiti i tabulati telefonici della vittima della rapina e dell’utenza con cui l’uomo era stato contattato per l’appuntamento. Alla fine gli accertamenti hanno permesso di ricostruire con precisione anche le fasi preparatorie del piano e individuare i presunti responsabili. Su richiesta della Procura della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari ha disposto due misure cautelari: un uomo e una donna di San Severino sono finiti agli arresti domiciliari.