MACERATA Nuove telecamere in città, terminato il montaggio da parte della Police Service di Corridonia che ha effettuato la fornitura di telecamere di contesto e Ocr, apparati e software. Prima della loro entrata in funzione saranno necessari il collaudo e il collegamento con la sala operativa della polizia locale che ne gestirà il funzionamento. Qualche slittamento nelle tempistiche nel progetto comunale di installare le nuove spycam previste grazie ai 200mila euro tra fondi comunali (130mila) e ministeriali, un potenziamento che prevede l’installazione di 43 nuove telecamere di cui 16 Ocr, 22 di contesto, due dash cam, due bodycam e un drone.

APPROFONDIMENTI IL CANTIERE Macerata, lavori in via Pantaleoni: abbattuto il primo palazzo. «L’unico problema? I bus»

I luoghi

La nuova videosorveglianza implementerà quella già attiva in città: i luoghi sensibili sono stati individuati da un lavoro fatto in sinergia da polizia, Finanza e carabinieri assieme agli uffici comunali che ha portato a individuare le zone sensibili da monitorare con le videocamere. In particolare due telecamere di contesto installate in Galleria del commercio scale interne, una Ocr in corso Cairoli, tre telecamere di contesto ai giardini Diaz, una telecamera di contesto traversa Maestri del lavoro, verso uscita in via Marchetti, due telecamere di contesto giardini via Isonzo, una telecamera di contesto sottopasso porta Montana, due telecamere di contesto nel parco urbano Vergini, due telecamere di contesto nel parco urbano Collevario, una telecamera di contesto nel parco urbano di Villa Potenza. In questo finanziamento rientra pure il potenziamento della sala operativa che si trova nella sede della polizia locale e il miglioramento ed aggiornamento dei software esistenti sulle telecamere attive per renderle ancor più efficienti. Il drone sarà messo a disposizione della Polizia locale per indagini e controlli mentre gli agenti beneficeranno dell’utilizzo di body-cam per servizi di pattuglia. «Siamo alla fase di collaudo dei nuovi impianti di videosorveglianza - sottolinea l’assessore alla Sicurezza, Paolo Renna - che poi saranno consegnati al Comune e quindi alla sala operativa della Polizia locale. La procedura burocratica è piuttosto lunga ma contiamo che siano in funzione nelle prossime settimane, prima dell’avvio della stagione lirica, in particolare le telecamere installate nei pressi dello Sferisterio. Si tratta di un deterrente che si è dimostrato molto efficace in città: dove sono presenti le telecamere c’è stato un calo vertiginoso di reati». A oggi risultano essere installate ed attive sul territorio comunale 164 telecamere di videosorveglianza: tra queste 49 sono Ocr legate al controllo immediato delle targhe in quanto collegate col centro nazionale, 73 di osservazione, 13 al Park Sferisterio, 26 in centro storico, 2 domotiche e 1 mobile. Le 49 telecamere Ocr, che sono quelle che consentono la lettura ottica delle targhe e quindi di individuare subito se transitano nel territorio veicoli sospetti, privi di bollo o assicurazione, sono state installate nelle frazioni di Villa Potenza, Piediripa e Sforzacosta ed in tutte le vie di accesso ed uscita dalla città. In particolare via Roma, via dei Velini e via Pancalducci, Stazione ferroviaria oppure all’uscita della Galleria delle Fonti. Le 73 di contesto sono in altre zone e in alcuni parcheggi.