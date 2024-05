TOLENTINO Furto nella notte tra mercoledì e giovedì alla Ales Pelletterie di Tolentino, in via Walter Tobagi, nella zona industriale delle Grazie. L’azienda, che produce articoli in pelle e in tessuto (tra cui borse, portafogli e agende), è molto nota e lo scorso anno ha raggiunto il traguardo dei trent’anni di attività. Il bottino frutto del raid si aggira intorno agli ottomila euro: i ladri hanno rubato una trentina di piccole borse che erano contenute in due scatole pronte per la spedizione, mentre i danni subiti dallo stabilimento sono di circa 15mila euro. Si sta comunque ancora quantificando nei dettagli il valore economico della refurtiva e di quanto danneggiato dai malviventi.

La ricostruzione

Il furto è stato messo a segno intorno all’una e mezza di notte. I malviventi avrebbero agito in soli due minuti e mezzo, in base a quanto emerso dalle immagini del servizio di sorveglianza dell’azienda che sono state consegnate per la visione ai carabinieri della Compagnia di Tolentino. I militari dell’Arma stanno seguendo le indagini a 360 gradi. Ad entrare nello stabilimento sarebbero stati tre o quattro malviventi, tutti incappucciati. Nello stabile sono state installate 16 telecamere con l’allarme. I ladri sono entrati dal cancello laterale della fabbrica, abbattuto utilizzando un furgone in retromarcia. Una volta entrati nel piazzale dell’azienda i malviventi, con lo stesso il furgone si sono diretti verso le serranda elettrica del magazzino, che hanno spaccato con la stessa tecnica. Alla fine sono riusciti ad entrare nello stabilimento. Una volta all’interno hanno cercato di trafugare qualche scatola contenente prodotti finiti. Sono riusciti a rubare due scolate con all’interno una trentina di piccole borse pronte per la consegna. Molti prodotti finiti erano stati spediti qualche giorno prima così i ladri hanno trovato poco in magazzino. Nei piani superiori e nell’altra parte dello stabilimento non sono riusciti ad arrivare.

L’allarme

Il rumore provocato dal furgone usato come ariete sul cancello e sulla serranda ha svegliato i vicini, tra i quali un imprenditore che vive poco lontano: subito ha avvertito i carabinieri. Pronatamente è scattato anche l’allarme dell’azienda. A quel punto i malviventi se la sono data a gambe con il furgone (al seguito c’era anche un’auto). Evidentemente chi era a bordo della vettura faceva da palo poco lontano dalla pelletteria. I militi dell’Arma sono immediatamente corsi sul luogo del furto, ma dei ladri nessuna traccia. Le indagini, comunque, che sono state subito avviate hanno condotto, dopo qualche ora, al ritrovamento del furgone (risultato rubato) nella zona di Macerata. Sul posto, appena scattato l’allarme sono giunti anche i tre titolari della Ales Pelletterie. Nella giornata di ieri gli stessi hanno cercato di provvedere a sistemare cancello e serranda elettrica.