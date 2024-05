MACERATA Nove incontri suddivisi in tre tematiche diverse in tre quartieri del capoluogo. Sono i numeri della seconda edizione di Scuola per genitori, il progetto ideato e promosso dal Comune di Macerata e coordinato dalla Cooperativa sociale Il Faro che in questa nuova edizione vede l’adesione anche di Comuni dell’Ambito territoriale sociale 15. Il filo conduttore è il sostegno alle competenze genitoriali e attivazione di una comunità educante, una serie di incontri in diversi quartieri della città, con esperti e psicologi, per offrire a genitori, insegnanti ed educatori informazioni finalizzate a sviluppare le competenze di facilitazione per generare benessere nella relazione genitore-figlio.

Gli incontri

Gli incontri vedranno la partecipazione delle due operatrici del servizio gratuito “Famiglia al centro”, dedicato a famiglie e giovani, Federica Milluch e Stefania Carluccio, dei docenti universitari Alessandra Fermani e Massimiliano Stramaglia, della pediatra Mirella Staffolani e dello psicologo Paolo Scapellato. «Dopo il successo avuto nella prima edizione di questo progetto, con la presenza agli incontri di 50-80 persone a serata - ha sottolineato l’assessore comunale alle Politiche Sociali, Francesca D’Alessandro - abbiamo voluto riproporlo andando a toccare quartieri diversi da quelli dove eravamo stati in passato. Il messaggio che sta dietro a questa iniziativa è che i genitori hanno bisogno di coordinate, di avere strumenti efficaci con l’obiettivo di essere di aiuto alle tante problematiche relative alla relazione tra figli e genitori e considerando che, oggi, le famiglie necessitano di essere supportate nelle situazioni legate a un quotidiano sempre più complesso, articolato e con sempre nuove sollecitazioni. La novità di questa edizione di Scuole per genitori sta anche nella partecipazione dell’Ats 15». Gli incontri, modulati su tre diverse tematiche, inizieranno lunedì, con “Io genitore. Imparo a conoscermi” alla parrocchia Santa Madre Di Dio, iniziativa che verrà ripetuta il 7 e l’8 maggio rispettivamente nelle parrocchie Immacolata e di Villa Potenza. Il 20 maggio sarà la volta di “Io ascolto. Tecniche e strumenti di comunicazione” alla parrocchia Santa Madre Di Dio e poi il 21 all’Immacolata e il 22 a Villa Potenza. Ultimo step dal 27 maggio nella parrocchia Santa Madre Di Dio con “Io mi arrabbio. Imparare a gestire i conflitti per renderli costruttivi”, incontro che verrà riproposto il 28 e il 29 maggio rispettivamente all’Immacolata e a Villa Potenza. Gli incontri inizieranno alle 21 per concludersi alle 22.30.