Questura, Silipo lascia Macerata per Viterbo: arriva Patruno. De Tullio nuovo dirigente al Compartimento della Polizia ferroviaria di Ancona

Cambio al vertice in diverse questure italiane. Luigi Silipo, questore di Macerata, è stato nominato nuovo questore di Viterbo al posto di Fausto Vinci che passa al vertice della questura di Latina. Al posto di Silipo arriva Gianpaolo Patruno, 55 anni, barese, ormai ex direttore del Servizio tecnico logistico e patrimoniale di Firenze. Michele De Tullio, 59 anni, ex vicario alla questura di Taranto, diventa invece dirigente al Compartimento della Polizia ferroviaria di Ancona, dove prima era in carica Paolo Di Domenico ora nella disponibilità del Dipartimento. Curiosità: sia Patruno che De Tullio, sono stati dirigente del Commissariato di Andria.

Gli spostamenti

Le altre nomine: Fausto Vinci passa al vertice della questura di Latina al posto di Raffaele Gargiulo che andrà alla guida della Questura di Pisa. Salvatore La Rosa da questore di Trapani viene nominato consigliere ministeriale alla Direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

Andrea Nicola Lo Iacono, finora dirigente al Compartimento di polizia ferroviaria di Reggio Calabria, diventa questore Imperia.

Fabiola Mancone da ispettore generale all'Ufficio centrale ispettivo passa a direttore alla Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica del Servizio di polizia scientifica. Carlo Ambrogio Enrico Mazza da questore di Sondrio passa a dirigere la questura di Varese. Stefano Moni da direttore della Direzione centrale della polizia criminale dell'Ufficio di protezione dei dati passa alla Direzione centrale dei servizi tecnico logistici della gestione patrimoniale come consigliere ministeriale aggiunto, scrive l'Adnkronos. Gianpaolo Patruno, da direttore del Servizio tecnico logistico e patrimoniale di Firenze diventa questore di Macerata mentre Giuseppe Felice Peritore da questore di Imperia passa a dirigere la questura di Trapani. Sabato Riccio, da consigliere ministeriale aggiunto all'Ufficio centrale ispettivo, è nominato questore di Sondrio. Luigi Rinella, finora direttore della Direzione centrale anticrimine della polizia - servizio polizia scientifica viene nominato reggente della Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica. Sebastiano Salvo, da questore di Pisa, viene nominato questore di La Spezia. Manuela De Giorgi, dirigente del centro operativo per la sicurezza cibernetica di Torino, diventa invece dirigente del centro operativo per la sicurezza cibernetica di Milano.