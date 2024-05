ANCONA La scorsa settimana, la giunta regionale ha proposto all’assemblea legislativa delle Marche di richiedere al ministero dell’Ambiente la convocazione di un’inchiesta pubblica sul progetto eolico del Monte Miesola. La richiesta è partita dai sindaci di Fabriano e di Sassoferrato, e dall’Unione montana Esino Frasassi: la procedura consente alle comunità locali di poter partecipare all’iter autorizzativo ministeriale.

APPROFONDIMENTI IL NODO I Comuni contro il maxi-impianto eolico. La Regione: «Ora un’inchiesta pubblica»

L’effetto

La risposta alla mobilitazione di numerosi comitati che contestano l'impatto sul paesaggio e si sono costituiti a difesa dell’integrità di un territorio dove la Fri-El Spa, colosso eolico italiano già proprietaria di altri 39 siti eolici, prevede di installare una centrale grande 47,6 Mw, composta da 8 turbine tripala dal diametro di 155 metri, alti 200 metri. Uno dei quattro maxi progetti sottoposti alla Valutazione d’impatto ambientale tra agosto 2022 e febbraio 2024. Se tutti autorizzati, sarebbero 44 aerogeneratori installati sui crinali dell’alto Anconetano e dell’alto Maceratese per una potenza complessiva di 137,6 Mw. Un salto energetico considerevole per le Marche che, finora, attraverso 50 impianti, raggiungono appena 19,5 Mw. Potenza con cui, nel 2022, sono stati generati 37,8 Gw, lo 0,2% della produzione nazionale.

I distinguo

Oltre la metà delle installazioni rientrano nel minieolico (pari o inferiore a 20 Kw). A generare elettricità sono le 5 turbine sul Monte dei Sospiri ad Apecchio con 22 Mw annui equivalenti al consumo ad uso civile di 17mila abitanti. Il tipico maxi progetto senza il quale, secondo Marco Ciarulli, il presidente Legambiente Marche «non sarà possibile realizzare la transizione energetica e colmare il deficit regionale». Le Marche da oltre 10 anni, importano circa il 70% del fabbisogno di elettricità. «Conviene - suggerisce - preoccuparsi dell'impatto del cambiamento climatico che sta alterando permanentemente il nostro paesaggio, la biodiversità e minaccia il futuro delle prossime generazioni anziché contestare l’impatto paesaggistico».

Le posizioni

Per gli attivisti, ci vuole «una governance del territorio che identifichi le aree idonee, scongiuri una sovrapposizione di progetti in aree ravvicinate e superi l’ambientalismo egoistico di chi non vuole gli impianti vicini a dove vive». Due dei tre progetti sottoposti alla Via sono della norvegese Fred Olsen Renewables Italy srl, azienda specializzata in eolico sul mare. Si tratta di Energia Monte San Pacifico - 7 pale, 36 Mw - sui monti di San Severino Marche, Serrapetrona, Castelraimondo, Camerino, e Energia Caldarola - 12 pale, 20 Mw - tra Caldarola e Camerino. Mentre è in corso la verifica di procedure per quello dell’Unione Montana Marca di Camerino da 17 torri, 34 Mw tra Montecavallo, Pieve Torina e Serravalle del Chienti.