MACERATA Quella di Dermatologia è una unità operativa nata per la sanità ospedaliera maceratese nel 1991 per iniziativa dell’indimenticato primario Marco Simonacci, ed è guidata da alcuni anni dal maceratese Marco Sigona, una specializzazione nella Clinica dermatologica dell’Università di Ancona e membro di importanti società scientifiche nazionali. Sigona guida il reparto dal 2022 e vi lavora dal 1996, dunque la persona più indicata per illustrare i punti di forza di Dermatologia.

APPROFONDIMENTI IL CHIARIMENTO Civitanova violenta, parla Angelini titolare del Donoma: «Soltanto una lite per gelosia in strada. Il locale non c’entra, era già chiuso» LA STORIA Da Camerino all’Hotel Savoy: la lezione speciale di Angelo Sparvoli alla Distilleria Varnelli

L’iter

«È un processo - dice Sigona - iniziato diversi anni fa con il dottor Marco Simonacci che, quasi in controtendenza rispetto a quella dermatologia tradizionale ed esclusivamente clinica che non si interessava di dermochirurgia, ha dato un’impostazione innovativa rivolta soprattutto alla diagnosi e alla cura delle neoplasie cutanee. Un’impostazione che ci permette di vantare tuttora un alto livello prestazionale dalla presa in carico del paziente con neoplasia cutanea, attraverso indagini di diagnostica dermatoscopica e videodermatoscopica digitale, fino alla gestione dermochirurgica più complessa, con tecniche avanzate di ricostruzione plastica con lembi, innesti e sostituti dermici fino alla terapia fotodinamica. Riguardo lo studio del melanoma ad alto spessore, per la metodica della biopsia del linfonodo sentinella siamo riconosciuti un’eccellenza tra i pochi centri dermatologici in Italia che erogano questo tipo di prestazione e possiamo vantare un’ampia casistica decennale».

Un servizio attivo anche nel territorio provinciale: «La Dermatologia da alcuni è stata riorganizzata come una rete a valenza provinciale. Dirigo - prosegue - un’equipe con medici che, nell’ottica dell’integrazione ospedale–territorio, si spostano dall’ospedale di Macerata, dove il servizio è sempre garantito durante tutta la settimana, a San Severino, dove si svolge l’attività di dermatologia sia clinica che chirurgica affidata alla dottoressa Alberta Bettacchi, a Civitanova dove è presente l’ambulatorio dermatologico e dermochirurgico con la dottoressa Rossella Ceschini, a Recanati dove grazie al contributo del dottor Gabriele Ceccarelli viene svolta settimanalmente attività di dermochirurgia ambulatoriale. Gran parte del nostro servizio è attivo a Tolentino dove dal 2011 è posizionata strategicamente l’unità operativa semplice “Ferite difficili” con un ambulatorio medico-infermieristico altamente specializzato e gestito alternativamente da me e dalla dottoressa Serena Fagotti».

L’impegno

Rileva ancora il primario maceratese: «L’impegno dei miei colleghi, ai quali aggiungo i dermatologi specialisti territoriali Giuliana Caporicci e Daniele Dusi, di tutto il personale del comparto, infermieri e oss, guidato dalla coordinatrice Fabiana Mochi, oltre che nell’ambito della prevenzione e trattamento delle già citate patologie dermo-oncologiche è rivolto a un enorme numero di richieste per patologie dermo-immuno-infiammatorie, in primis su tutte per la psoriasi, la dermatite atopica degli adulti e dei bambini, l’orticaria, tutte problematiche per le quali abbiamo attivato degli ambulatori dedicati con personale di alta professionalità e con l’utilizzo delle nuove terapie biologiche».

I numeri

I numeri: «Nel 2023 abbiamo effettuato più di 19mila prestazioni, tra cui 2460 interventi chirurgici maggiori e ambulatoriali e trattamenti di fotodinamica, diecimila prime visite dermatologiche». I progetti: «Il Pnrr declina il potenziamento dell’assistenza di prossimità e della telemedicina. Su entrambi i temi ci troviamo già pronti in quanto la Dermatologia di Macerata è da anni attenta al territorio ed è stata identificata strategicamente dalla direzione generale dell’Ast Macerata tra le branche specialistiche pilota per l’attivazione in breve di un servizio di telemedicina».

I desideri da realizzare: «Questo aumento esponenziale di richieste quotidiane di prestazioni sanitarie rivolte a visite di prevenzione e al controllo dei nei, risultato certamente di una più attenta cura della pelle e di tante campagne d’informazione sulle quali da anni come categoria medica ci spendiamo, ancor di più in prossimità dell’arrivo dell’estate e aggiungerei anche collegato al periodo post Covid, debbo riconoscere, purtroppo con rammarico, non è corrispondente alla nostra volontà di una risposta tempestiva che vorremmo offrire ai pazienti in termini di presa in carico e di cura».