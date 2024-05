ANCONA «L’obiettivo è quello di arrivare al 10%». Fissa il traguardo per le Europee dell’8 e 9 giugno (per le quali è candidato) il vicepremier e leader nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, ieri nelle Marche per un tour elettorale che ha battuto il territorio da Nord a Sud. Non lo dice (anzi, dribbla la domanda), ma l’obiettivo sotteso è quello di superare la Lega e accreditarsi come secondo partito del centrodestra. Mission tutt’altro che impossible. La prima tappa in agenda è stata Ascoli Piceno per sostenere il secondo mandato del sindaco Marco Fioravanti, «che vincerà al primo turno», il pronostico del segretario azzurro.

Poi pranzo allo Shada a Civitanova, un passaggio a Fabriano e via verso Fano. Ha poi concluso il giro marchigiano tra Ancona - con il sindaco Daniele Silvetti in quota FI - e Numana (dove si ricandida il sindaco azzurro Gianluigi Tombolini), con cena al Taunus. «Il giorno dopo la morte di Berlusconi dicevano che saremmo scomparsi ed è successo l'esatto contrario», Tajani suona la carica da Ascoli. «Spero che FI raccolga il maggior numero di consensi possibile per superare il risultato delle Politiche - ha proseguito ad Ancona - Vedo molto entusiasmo nelle Marche. Siamo noi l’unica forza che può incidere in Europa per tutelare gli interessi nazionali perché siamo nel Partito popolare, che dà le carte a Bruxelles».

Le Amministrative

Uno spartito intonato prima anche in quel di Fano, dove Tajani, accompagnato dall’assessore regionale Stefano Aguzzi, dalla candidata alle Europee Graziella Ciriaci e dal parlamentare e commissario regionale di FI Francesco Battistoni, ha lanciato i candidati sindaci del centrodestra Luca Serfilippi (Fano) e Marco Lanzi (Pesaro). «Vogliamo paragonarci a una nave che naviga in rotte sicure nonostante attorno ad essa il mare sia in tempesta», alludendo a quel ruolo di intermediazione e di dialogo portato avanti fino ad oggi nel suo ruolo di ministro degli Esteri.

Il posizionamento

«Ci collochiamo al centro della politica italiana – ha proseguito Tajani – a garanzia dell’equilibrio e della stabilità. Siamo una forza politica che occupa uno spazio strategico tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein». Nel suo intervento Tajani ha rinnovato l’impegno di tutelare il lavoro e di sostenere le imprese, di sviluppare l’agricoltura e di difendere il mondo della pesca danneggiato da alcune decisioni europee e di rafforzare il sistema sanitario. Per questo e si è rivolto in modo particolare alle liste civiche, perché nell’ambito delle elezioni europee «votino Forza Italia».