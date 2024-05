MACERATA Dopo il successo della prima giornata del Festival della famiglia dedicata all’inclusione e alla disabilità, grande partecipazione venerdì pomeriggio all’Auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti per il convegno “Conciliare famiglia e lavoro. Verso una sinergia che valorizza il tempo e le relazioni”. Presenti il presidente del Tribunale per i Minorenni delle Marche Sergio Cutrona, lo psicologo Paolo Scapellato e un ospite d’eccezione, l’attrice Gaia De Laurentiis.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Civitanova, ubriaco infastidisce i clienti di un bar e minaccia i poliziotti: denunciato un 25enne LA RICOSTRUZIONE Macerata, Superbonus 110%, il commissario Castelli rassicura: «Nel cratere del sisma crediti in 4 anni»

La riflessione

L'amministrazione comunale ha sottolineato l'importanza di un convegno che pone una riflessione su più livelli sul tema della famiglia e della conciliazione tra vita e lavoro considerando anche il ruolo dei genitori che, nell'attuale società, è ancora più complesso. Il Festival della famiglia ha l’ambizione di mettere al centro questioni del quotidiano di cui si parla troppo poco e, spesso, superficialmente: la conoscenza di sé per stare bene nella coppia, nel ruolo di genitore e di figli. Il presidente Cutrona ha evidenziato il passaggio della società in un momento storico particolare in cui i giovani vivono una condizione di sostanziale abbandono educativo perché sempre meno spesso ci si interroga sugli obiettivi di vita di un essere umano. «Si crede - ha evidenziato Cutrona - che il benessere economico, a cui si è aggiunto il "mito dell'apparenza" legato principalmente al fenomeno dei social, sia alla base della felicità quando ciò che andrebbe ricercato è il benessere interiore. Diventa quindi importante, ha ribadito il presidente del Tribunale per i Minorenni delle Marche, che la realizzazione personale passi anche all'interno della famiglia con l'obiettivo di entrare in sintonia con i propri figli coltivando, al contempo, la ricerca di sé stessi»

. Lo psicologo Scapellato ha evidenziato quanto sia necessario che la famiglia diventi un elaboratore dei tanti aspetti esterni che arrivano dalla societa e per fare ciò è fondamentale che ci sia del tempo, di qualità, da dedicare ai propri figli e alla famiglia, soprattutto in una società sempre più frenetica e stressata. La stessa dinamica che, secondo Scapellato, «avviene nella conciliazione tra lavoro e famiglia e diventa quindi importante capire quanto spazio dare all'uno e quanto all'altro perché i figli non crescono da soli e subentra, quindi, anche la qualità umana del rapporto con un genitore». L'attrice De Laurentiis ha sottolineato quanto sia «importante la maturità nell'essere genitore che, in molteplici situazioni, entra in contraddizione in quanto all'assenza dal punto di vista della formazione personale del bambino si contrappone la paura di lasciarlo andare, di lasciarlo sbagliare e di dargli la giusta libertà».