Festa dell'Unità negata a Senigallia, Morani e Franchi attaccano: «Fermare il pensiero unico della destra nelle Marche». C'era già un precedente

SENIGALLIA - «Negato il confronto democratico, bisogna fermare la deriva del pensiero unico avviata dalla destra nelle Marche»: così Alessia Morani, componente della direzione del Pd, e Michele Franchi sindaco di Arquata del Tronto, candidati alle Europee per la circoscrizione Centro, lanciano l’allarme, invitando ad una “mobilitazione a tutti i livelli” contro lo stop alla festa dell’Unità a Senigallia, deciso dal sindaco.

La protesta



«Il sindaco di Senigallia di centrodestra Massimo Olivetti - spiegano i due candidati dem delle Marche alle Europee - ha negato l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per organizzare la festa dell'Unità regionale e provinciale. Nei giorni scorsi aveva già negato, sempre al Pd, l'autorizzazione per tenere una manifestazione a difesa della sicurezza del fiume». «Due decisioni, a distanza ravvicinata, molto gravi che limitano il confronto democratico in città» affermano Morani e Franchi, avvertendo: «Questo non è accettabile per chi ha a cuore la democrazia reale e il benessere dei cittadini».