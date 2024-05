MACERATA Sottopasso al rione Marche, i lavori in partenza. Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori: «È stato predisposto il cantiere da Rfi, al via i lavori per la nuova infrastruttura con l’eliminazione del semaforo, il doppio senso di circolazione, il marciapiede e la nuova viabilità su via Ancona. Una svolta positiva per l'intero quartiere». Il nuovo sottopasso sarà a doppio senso di marcia con una altezza di circa 3,5 metri e passaggio pedonale in sicurezza. Come detto, è Rfi ad aver dato inizio ai lavori preordinati alla realizzazione dell'opera che vedrà la demolizione e ricostruzione del ponte ferroviario in prossimità dell'estate.

L’attenzione

«Un ringraziamento a Rfi per l’attenzione dimostrata al nostro territorio e per gli investimenti che hanno dedicato sia al fabbricato passeggeri che alla linea ferroviaria e alle infrastrutture – aveva detto il sindaco Sandro Parcaroli -. Un ulteriore ringraziamento anche ai privati cittadini che hanno messo a disposizione di Rfi le proprie aree per favorire l'allestimento del cantiere e, con questi, anche gli enti gestori dei servizi che pure hanno collaborato fattivamente per la realizzazione dell’opera». Una rivoluzione positiva della viabilità cittadina che darà respiro al rione Marche. L'opera infrastrutturale sarà accompagnata dalla realizzazione di una bretella di collegamento con via Ancona in modo da favorire la migliore circolazione nel quartiere. Intanto sono iniziati gli interventi anche per la realizzazione del sottopasso di via Roma, necessario a snellire un altro punto nevralgico della viabilità cittadina.

L’opera

Ma quello di rione Marche non è l’unico cantiere a essere interessato dai lavori. C’è fermento, infatti, a Collevario per i lavori appena iniziati per la realizzazione del sottopasso di via Roma. Dopo il taglio del verde e il trasferimento di alcuni alberi di ulivo, ora tocca al cantiere. A breve, infatti, inizieranno i primi lavori con il livellamento del terreno: ne sarà asportato una parte per creare lo spazio per posizionare le palificazioni. Successivamente si passerà allo scavo vero e proprio. La conclusione dei lavori resta prevista per il 2025, in linea con gli annunci dei mesi scorsi. Il progetto prevede la realizzazione di una infrastruttura in galleria con doppia corsia, ciascuna di larghezza pari a 3,5 metri, con banchine laterali, marciapiede e pista ciclabile rialzata in modo da garantire la massima sicurezza. L’altezza utile netta del sottovia sarà di cinque metri così da consentire il transito di ogni mezzo, anche quelli di soccorso.