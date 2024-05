MACERATA L’assemblea dei soci del Centro Studi Storici Maceratesi Aps ha eletto il nuovo consiglio direttivo il quale nella riunione che si è tenuta nei giorni scorsi ha riconfermato come presidente il prof. Alberto Meriggi che svolgeva lo stesso incarico dal 2017, dopo la lunga presidenza del prof. Pio Cartechini. Ha poi nominato Alessandra Sfrappini vice-presidente, Sabrina Lisi segretaria e Ivano Palmucci tesoriere.

Il consiglio

Fanno parte del consiglio direttivo anche Mariella Troscè, Giuseppe De Rosa, Bruno Pettinari, Giancarlo Cartechini, Massimo Lanzavecchia, Filippo Coppari Pieristè, Nazareno Toso. Alberto Meriggi, prima del pensionamento, ha insegnato Storia medievale nell’Università di Urbino e di Macerata. Visiting Professor presso l’Università ungherese di Szeged dove ha tenuto corsi di Storia medievale europea. Abita a Treia, città nella quale è stato presidente di un Centro culturale e dell’Accademia Georgica. Ha fatto conoscere a Treia la scrittrice Dolores Prato e ha pubblicato molti studi riguardanti la storia della cittadina. Per l’impegno nella ricerca storica ha vinto il Premio Nazionale della Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ cittadino onorario dei Comuni di Appignano (Macerata) e di Anticoli Corrado (Roma). Dal 1965, anno della fondazione, il Centro Studi Storici Maceratesi non ha mai interrotto la propria attività di ricerca con convegni annuali i cui atti sono raccolti nei 58 volumi della collana “Studi Maceratesi”. Negli ultimi anni il Centro Studi, senza abbandonare la sede dell’Abbazia di Fiastra, è ritornato ad organizzare convegni ed altri eventi anche nei Comuni della provincia. Nel corso dell’anno organizza conferenze, presentazioni di libri, giornate di studio, seminari e predispone video trasmessi dall’emittente Emmetv. Per l’anno in corso tra i prossimi impegni programmati sono previsti: una giornata di studio per ricordare la figura e l’opera dell’architetto militare maceratese Pietro Paolo Floriani, un evento per presentare il lavoro, curato dalla Fondazione Carima, di digitalizzazione di tutti i 58 volumi della collana del Centro Studi e dei suoi quaderni, il tradizionale convegno annuale di due giorni che si terrà il 16 e 17 novembre presso l’Abbadia di Fiastra sul tema “Viaggi nelle Marche e dalle Marche. Itinerari di fede, di cultura e di conoscenza”, con la presenza di 18 relatori.