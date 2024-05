PEDASO - «Il mio Giampiero - racconta in lacrime la mamma Pina - è morto dentro l'ambulanza, un dolore terribile ancora non riesco a crederci. Mio figlio era stato a cena con alcuni amici e voleva solo fare una passeggiata prima di tornare a casa: è questo quanto mi hanno raccontato, quello che so. E invece...». Pina Agostini è la madre di Giampiero Larivera, il 54enne travolto e ucciso per errore dal suo amico durante la serata di follia. Gestisce il ristorante La Bionda di Pedaso, che prende il nome da sua madre, storica cuoca del paese. Un punto di ritrovo molto gettonato in un paese comunque ricco di ristoranti di pesce. Ieri, ovviamente, il locale era chiuso per lutto.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Pedaso, una lite per strada poi l'investimento: un morto e un ferito. Un 54enne fermato per omicidio

La mamma Pina: «L'aspettavo a casa»

La vittima viveva insieme ai due anziani genitori: una casa dove non ha più fatto ritorno. «Questa mattina (ieri, ndr) - riprende la mamma - pensavo che stesse ancora dormendo. Sono entrata in camera sua e ho visto che non c'era. Il letto era intatto e ho pensato che non fosse tornato, che si fosse fermato da qualche parte. Alle 10 ancora non sapevamo niente. È stato mio nipote ad avvertirci di quanto avvenuto». Ieri, nell'abitazione dei genitori, si sono susseguite le telefonate, da parte di amici e parenti.

«Non si può morire così»

«Lui era contento di vivere con me - racconta ancora la mamma, con gli occhi che s'illuminano parlando del figlio -. Avevamo un rapporto molto stretto, non doveva finire così». Nel pomeriggio di ieri è tornata in zona anche la sorella Marianna. Un altro fratello, invece, vive a Torino. Mentre la mamma Pina raccontava del figlio, il padre Alfredo parlava al telefono con vari conoscenti che hanno iniziato a chiamarli, tutti per chiedere se la tragica notizia fosse vera: «È successo così, per strada... non sappiamo ancora niente...». Fra le chiamate, quella dei titolari dell'azienda di Civitanova in cui Giampiero lavorava come magazziniere. «Lo portavano tutti in palmo di mano - dice ancora Pina -: quando ha chiesto il part time perché era stanco, glielo hanno subito concesso. A Natale il pacco regalo, non lo portava mai a casa e diceva “lo regalo a chi non ha niente”».