MACERATA Sferisterio, primi movimenti in vista della sessantesima stagione lirica. Cartellone fatto, cast formato, biglietteria a gonfie vele, sponsorizzazioni anche. Manca solo chi lavora. Sembrerebbe una battuta, ma in questi giorni di inizio delle opere di preparazione del palcoscenico ed allestimento delle scene hanno fatto sentire forte e chiara la propria voce di protesta, il malcontento per il trattamento che subiscono da parecchi anni.

Gli operai

Gli operai si sono già astenuti dal lavoro in una giornata la settimana scorsa ed annunciano il bis a breve scadenza. Il contenzioso è legato alla richiesta, finora inascoltata, di un adeguamento delle retribuzioni, ferme da tempo, e alla firma del contratto integrativo. C’era stata tempo fa, nel corso di un incontro tra i rappresentanti dei lavoratori e il sovrintendente, la promessa formale di un adeguamento dei corrispettivi ma di atti concreti però non se ne sono visti.

I salari

I salari non vengono aumentati da parecchi anni, nonostante il potere di acquisto sia stato peraltro eroso anche dall’inflazione e nonostante l’aumento del lavoro. I lavoratori dello Sferisterio - nel particolare si tratta dei macchinisti e degli aiuti per il montaggio - nei giorni scorsi hanno già fatto ricorso allo sciopero e un altro è stato annunciato a breve termine: «È in atto - rilevano i referenti sindacali - una lotta degli operai per questioni riguardanti il contratto integrativo e le retribuzioni e se entro breve non si risolve ci fermeremo di nuovo come abbiamo fatto ad inizio settimana. C’è molta determinazione». Quella in fase di allestimento per l’estate 2024 è la stagione lirica numero sessanta allo Sferisterio, la prima con i lavoratori che denunciano contratti non esattamente attrattivi e “incrociano le braccia”.

Le rassicurazioni

Eppure non sono passate che alcune settimane da quando in consiglio comunale il sindaco Sandro Parcaroli assicurava gli interroganti (nel particolare il capogruppo dei democrat Narciso Ricotta) che non aveva ricevuto segnalazioni di proteste allo Sferisterio. Forse è un problema di acustica ed i lavoratori ora hanno alzato la voce nella speranza che il suono abbia varcato gli uffici dell’associazione Sferisterio e possa essere arrivato in Comune o in Provincia. Tra l’altro, proprio in questi giorni, in tema Sferisterio, anche i consiglieri di minoranza sono tornati a far sentire la loro voce sul tema dei bilanci e dei deficit.